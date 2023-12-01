Звезда советского фильма «Три плюс два» потеряла сбережения из-за Украины MK.RU: актриса Наталья Фатеева потеряла хранившиеся в украинском банке деньги

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Наталья Фатеева

Звезда советской комедии «Три плюс два», народная артистка РСФСР Наталья Фатеева рассказала MK.RU, что потеряла сбережения, хранившиеся в украинском банке. По ее словам, она долгие годы копила деньги, но власти страны заблокировали ее банковский счет.

Я — почетный гражданин Харькова. У меня был грант — каждый месяц на карточку приходила определенная сумма денег за звание. Я их практически не снимала. Потому что нужно было платить два процента с каждой суммы, которую ты решила снять. <...> Эти деньги уже никогда не вернутся. Но ничего не сделаешь: уже так произошло, — поделилась актриса.

Фатеева добавила, что даже не знает, какая именно сумма у нее накопилась. Актриса также призналась, что у нее не было нужды снимать деньги с украинского счета, так как ей всегда хватает пенсии в 35 тысяч рублей и надбавок, которые полагаются народным артистам в Москве.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Орлова стала жертвой телефонных аферистов. 67-летняя звезда сериала «Папины дочки» призналась, что ей позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что с ее карты пытались сделать перевод. Орлова уточнила, что с трудом помнит подробности беседы, однако CVV-код ее банковской карты стал достоянием мошенников. В итоге женщина лишилась всех сбережений.