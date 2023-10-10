Звезда «Папиных дочек» рассказала, как стала жертвой мошенников Актриса Татьяна Орлова отдала телефонным мошенникам все сбережения

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Татьяна Орлова

Заслуженная артистка России Татьяна Орлова стала жертвой телефонных аферистов, сообщает Пятый канал. В беседе с изданием 67-летняя звезда сериала «Папины дочки» призналась, что недавно лишилась всех сбережений благодаря известному способу обмана.

Как рассказала актриса, ей позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что с ее карты пытались сделать перевод. Орлова говорит, что с трудом помнит подробности беседы, однако CVV-код ее банковской карты стал достоянием мошенников.

Да, код, который нельзя говорить, я назвала. <...> Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет СМС. Как обычно, — рассказала артистка.

При этом, по ее словам, найти и наказать злоумышленников, а также вернуть похищенное не удалось. Орлова философски отнеслась к потере, заявив изданию, что эти деньги «должны были уйти». Актриса не стала обращаться в полицию из-за плотного графика выступлений. По ее словам, деньги можно заработать, а ситуация станет для нее хорошим уроком.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что число случаев дистанционного мошенничества за последние восемь месяцев выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Зафиксировано 226,8 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.