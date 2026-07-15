От парты к станку: почему «корочкам» уже не верят и что приходит на смену

От парты к станку: почему «корочкам» уже не верят и что приходит на смену

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Эксперты в области HR уже несколько лет бьют тревогу: университетская программа подготовки зачастую отстает от реалий производства. Пока студент пишет курсовые по устаревшим методикам, на заводах внедряют новые технологии. В итоге компании вынуждены тратить до полугода на «доучивание» молодых специалистов прямо на рабочем месте.

Сегодня в российской системе образования назревает тектонический сдвиг. Пока классические университеты продолжают выпускать тысячи молодых специалистов с дипломами, но без практического опыта, на промышленной карте страны формируется новый стандарт подготовки кадров — благодаря дуальной модели образования.

Диплом плюс трудовой договор

Что же представляет собой эта модель? Главная особенность дуальной модели обучения заключается в том, что теория здесь никогда не оторвана от практики. Студент зачисляется на программу, получает статус официального сотрудника и начинает работать по специальности с первых же месяцев учебы.

«Когда я пришел сюда после девятого класса, родители были в ужасе, — рассказывает третьекурсник образовательного центра „Алабуга Политех“ Илья, будущий специалист по промышленной робототехнике. — Они привыкли, что высшее или среднее специальное образование — это пять лет сидения за партой. А тут мне 16 лет, у меня есть трудовая книжка, белая зарплата и график работы. Но когда они увидели мой первый расчетный лист и поняли, что я сам оплачиваю свои расходы, тревожность ушла. Сейчас отец всем знакомым говорит, что сделал правильную инвестицию».

К моменту получения заветной корочки выпускник такого образовательного центра имеет на руках не только документ государственного образца, но и официальный трудовой стаж от двух лет. Для работодателя такой кандидат — готовый специалист, которого не нужно переучивать под реальные задачи. Для самого молодого человека — это финансовая независимость и понятная карьерная траектория еще до совершеннолетия.

Человек важнее конвейера

Промышленные гиганты требуют жесткой дисциплины, однако система выстроена так, чтобы вчерашний школьник не потерялся в суровых реалиях завода. За каждым первокурсником закрепляется наставник из числа действующих специалистов предприятия. Это не просто преподаватель, проверяющий лабораторные работы, а старший товарищ, который помогает адаптироваться к взрослой жизни. Наставничество позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения: если студенту лучше дается программирование станков с ЧПУ, чем сварочное производство, его учебный план корректируется под контролем профессионалов.

«Первое, что удивило и успокоило родителей, — четкая система сопровождения, — отмечает первокурсник образовательного центра „Алабуга Политех“ Артем. За каждым студентом закрепляется наставник: это действующий специалист предприятия, который помогает не только разобраться в производственных задачах, но и адаптироваться к новому ритму жизни. Сначала было страшно: новый город, незнакомые люди, серьезная нагрузка, — вспоминает Артем. — Но наставник всегда был на связи, подсказывал, как распределить силы, объяснял, что от меня ждут на практике».

Безопасность студентов — приоритет, который снимает главные возражения родителей. Проживание организовано в современных хостелах, а не в классических студенческих общежитиях. Инфраструктура полностью контролируется: организован транспорт до места учебы и работы, действует пропускной режим. Студенты находятся в безопасной среде, где исключены бытовые риски, характерные для самостоятельной жизни в чужом городе.

В частности, «Алабуга Политех» готовит кадры не только для цехов. В перечне направлений подготовки СПО после 9 класса значатся биотехнологии, международная педагогика, юриспруденция и управление рисками, бизнес-информатика и даже лечебное дело. Высшее образование представлено микроэлектроникой и электротехникой и др. География проекта охватывает все регионы России, привлекая талантливую молодежь со всей страны.

Студенческая жизнь

При этом круглосуточная работа у станка выжжет любого специалиста, даже новичка с горящими глазами и готового покорять вершины. Поэтому студенческая жизнь выведена за пределы производственных линий. На базе кампуса проводятся киберспортивные турниры, организуются проекты по развитию лидерских качеств и военно-патриотические мероприятия.

Этот подход поддерживается и на государственном уровне. Президент России Владимир Путин отмечал эффективность подобных практик, призывая тиражировать опыт совмещения работы и обучения по всей стране. Глава государства подчеркивал необходимость дополнения оценки эффективности руководителей в образовании, ориентируясь на такие успешные примеры интеграции теории и производства.

Новая нормальность промышленности

Дуальная модель образования решает системную проблему российского рынка труда. Сегодня разрыв между тем, чему учат в аудиториях, и тем, что требуется на реальном производстве, огромен. Работодатели тратят месяцы и миллионы рублей на адаптацию выпускников вузов. Новый формат «обучения и работы» сводит эту прослойку к минимуму.

Для учителей старших классов и школьных психологов появление таких центров — сигнал, что страх перед выбором профессии можно снизить. Если подросток не уверен, гуманитарий он или технарь, ранняя профориентация через реальную работу дает ответы быстрее, чем любые тесты. Выпускники 11 классов получают возможность избежать классического сценария «поступил-через год отчислился-перепоступил», сразу включаясь в профессию.

Пока классическая высшая школа дискутирует о реформах, промышленность уже создала собственную кузницу кадров. И судя по тому, как востребованы специалисты, выходящие из стен таких образовательных центров, будущее страны выглядит не просто стабильным, но и технологически суверенным. Снижение зависимости от иностранных компетенций начинается именно здесь — с того момента, когда девятиклассник впервые надевает рабочую каску и расписывается в ведомости на первую официальную зарплату.

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