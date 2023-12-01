«Мы ему благодарны»: музыкант Конторович о работе Урина в Большом театре Музыкант Конторович: артисты благодарны Урину за работу в Большом театре

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Владимир Урин

Артисты благодарны экс-руководителю Большого театра Владимиру Урину за вклад в развитие учреждения, рассказал народный артист России, музыкант Лев Конторович. В беседе с «360» он подчеркнул, что Урин вложил все свои силы и умения во время работы на своей должности.

Он очень много сделал хорошего для театра. И организационные моменты были на очень достойном уровне, поэтому мы ему благодарны за то время, в которое он свои силы и умения приложил в руководстве Большого театра, — отметил Конторович.

Комментируя вероятное назначение худрука Мариинского театра Валерия Гергиева на пост Урина, музыкант уточнил, что он «может очень много». Конторович положительно отозвался о талантах Гергиева. По его словам, в Большом театре «все смотрят на него и поражаются, сколько у него сил и энергии». Народный артист уточнил, что учреждение ожидает новый виток развития после смены руководства.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин ранее объявил о последнем дне работы в должности и попрощался с коллективом. Урин возглавлял театр с 2013 года, сменив на посту Анатолия Иксанова. В ноябре 2023 года он направил свою просьбу об отставке на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава кабмина подписал документ.