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15 июля 2026 в 13:03

Песков раскрыл, за какими заявлениями в США следит Кремль

Песков заявил о фиксации заявлений США относительно санкций против России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Власти России фиксируют заявления Соединенных Штатов относительно санкционных мер против РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, руководство страны анализирует эти высказывания.

Что касается санкционной проблематики, мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития событий, — заявил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучит обновленный Конгрессом вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. Он подчеркнул, что окончательное решение по документу еще не было принято. По словам американского лидера, законодатели также рассматривали возможность распространить действие законопроекта на Иран.

Кроме того, политолог Константин Блохин заявлял, что новые американские санкции не окажут существенного влияния на Россию. При этом он отметил, что такой шаг способен осложнить отношения между Вашингтоном и Москвой. Эксперт подчеркнул, что санкции сами по себе не смогут достичь поставленных целей без дополнительных мер.

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