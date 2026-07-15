Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 11:09

Политолог ответил, насколько опасен новый проект санкций США против России

Политолог Блохин: новые санкции не помогут США серьезно навредить России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение новых американских санкций не окажет значительного влияния на Россию, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, этот шаг может подорвать отношения между Вашингтоном и Москвой.

Против России было введено больше санкций, чем против Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Белоруссии вместе взятых, но по паритету покупательной способности мы четвертая экономика в мире и первая в Европе. Поэтому многолетняя политика санкционного давления пока не привела ни к чему. И не думаю, что новый пакет что-то кардинально поменяет. Однако если он будет принят, это обострит ситуацию и добьет зарождающуюся основу для налаживания сотрудничества между Россией и США, — высказался Блохин.

Он отметил, что санкции, какими бы угрожающими они ни были, не могут достичь поставленных целей без дополнительных мер. По словам эксперта, политика сдерживания должна сопровождаться действенным военно-политическим и информационным воздействием.

Как показывает опыт, политика, которую США десятилетиями реализовывали в отношении Ирана, Северной Кореи и других стран, не привела к смене режима. Санкции считаются эффективными, когда есть страна-изгой и весь мир вместе с Соединенными Штатами объединяется против нее, полностью блокирует, изолирует и душит. Но работают ли они, когда тот же [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) торговыми тарифами инициирует меры против целого ряда своих противников и даже союзников? Напротив, ограничения против всего мира становятся основой для консолидации враждебных государств на антиамериканской основе, — добавил Блохин.

Он подчеркнул, что даже в советское время санкции не смогли подавить СССР. Сегодня же, по словам эксперта, мир стал взаимозависимым: если нет возможности приобрести товар у одного поставщика, всегда найдется другой. Таким образом, заключил политолог, нынешняя структура мировой системы делает подобные ограничения бесполезными.

Ранее Трамп заявил, что рассмотрит обновленный законопроект об ужесточении санкций против России, предложенный конгрессом. По словам американского президента, окончательное решение пока не принято.

Мир
Россия
США
санкции
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, почему маски с чаем не уберут отеки навсегда
Клад в мусорном контейнере на 55 млн рублей обернулся уголовным делом
В России ответили экс-главе МИД Украины на переименование страны в Русь
Двое водителей арестованы за провокационный ролик на фоне собора
Мальчик и утонул на глазах у брата, когда родители ушли на работу
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.