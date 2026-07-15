Политолог ответил, насколько опасен новый проект санкций США против России

Введение новых американских санкций не окажет значительного влияния на Россию, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, этот шаг может подорвать отношения между Вашингтоном и Москвой.

Против России было введено больше санкций, чем против Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Белоруссии вместе взятых, но по паритету покупательной способности мы четвертая экономика в мире и первая в Европе. Поэтому многолетняя политика санкционного давления пока не привела ни к чему. И не думаю, что новый пакет что-то кардинально поменяет. Однако если он будет принят, это обострит ситуацию и добьет зарождающуюся основу для налаживания сотрудничества между Россией и США, — высказался Блохин.

Он отметил, что санкции, какими бы угрожающими они ни были, не могут достичь поставленных целей без дополнительных мер. По словам эксперта, политика сдерживания должна сопровождаться действенным военно-политическим и информационным воздействием.

Как показывает опыт, политика, которую США десятилетиями реализовывали в отношении Ирана, Северной Кореи и других стран, не привела к смене режима. Санкции считаются эффективными, когда есть страна-изгой и весь мир вместе с Соединенными Штатами объединяется против нее, полностью блокирует, изолирует и душит. Но работают ли они, когда тот же [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) торговыми тарифами инициирует меры против целого ряда своих противников и даже союзников? Напротив, ограничения против всего мира становятся основой для консолидации враждебных государств на антиамериканской основе, — добавил Блохин.

Он подчеркнул, что даже в советское время санкции не смогли подавить СССР. Сегодня же, по словам эксперта, мир стал взаимозависимым: если нет возможности приобрести товар у одного поставщика, всегда найдется другой. Таким образом, заключил политолог, нынешняя структура мировой системы делает подобные ограничения бесполезными.

Ранее Трамп заявил, что рассмотрит обновленный законопроект об ужесточении санкций против России, предложенный конгрессом. По словам американского президента, окончательное решение пока не принято.