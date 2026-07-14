Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России

Президент США Дональд Трамп изучит обновленный Конгрессом вариант законопроекта об ужесточении санкций против России, заявил политик на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательное решение по документу пока не принято. По словам Трампа, законодатели также могут распространить действие законопроекта на Иран и шиитское движение «Хезболлах».
Я должен рассмотреть [данный вопрос]. Это не обсуждалось, — отметил он.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может поддержать новый пакет антироссийских санкций в качестве символического жеста в память о сенаторе Линдси Грэме. Законопроект был разработан Грэмом, а в настоящее время в Конгрессе США преобладают сторонники усиления давления на Россию. Отмечается, что Трамп заинтересован в получении права самостоятельно вводить отдельные санкции без дополнительных согласований.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям и научилась обходить введенные против нее ограничения. По его словам, страна сумела приспособиться к действующим рестрикциям.