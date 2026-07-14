Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России Трамп не принял окончательное решение по новым санкциям против России

Президент США Дональд Трамп изучит обновленный Конгрессом вариант законопроекта об ужесточении санкций против России, заявил политик на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательное решение по документу пока не принято. По словам Трампа, законодатели также могут распространить действие законопроекта на Иран и шиитское движение «Хезболлах».

Я должен рассмотреть [данный вопрос]. Это не обсуждалось, — отметил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может поддержать новый пакет антироссийских санкций в качестве символического жеста в память о сенаторе Линдси Грэме. Законопроект был разработан Грэмом, а в настоящее время в Конгрессе США преобладают сторонники усиления давления на Россию. Отмечается, что Трамп заинтересован в получении права самостоятельно вводить отдельные санкции без дополнительных согласований.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям и научилась обходить введенные против нее ограничения. По его словам, страна сумела приспособиться к действующим рестрикциям.