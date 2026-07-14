Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 20:06

Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России

Трамп не принял окончательное решение по новым санкциям против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп изучит обновленный Конгрессом вариант законопроекта об ужесточении санкций против России, заявил политик на встрече с премьером Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательное решение по документу пока не принято. По словам Трампа, законодатели также могут распространить действие законопроекта на Иран и шиитское движение «Хезболлах».

Я должен рассмотреть [данный вопрос]. Это не обсуждалось, — отметил он.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может поддержать новый пакет антироссийских санкций в качестве символического жеста в память о сенаторе Линдси Грэме. Законопроект был разработан Грэмом, а в настоящее время в Конгрессе США преобладают сторонники усиления давления на Россию. Отмечается, что Трамп заинтересован в получении права самостоятельно вводить отдельные санкции без дополнительных согласований.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям и научилась обходить введенные против нее ограничения. По его словам, страна сумела приспособиться к действующим рестрикциям.

США
Дональд Трамп
антироссийские санкции
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мне не нравится»: Газманов раскритиковал творчество молодых артистов
В Индии четверняшки умерли после рождения в авторикше
Steam «умер» в России
Двоих мужчин задержали за видео со шпагатом на фоне храма
«Стало сложнее»: Газманов рассказал, как санкции отразились на его карьере
Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России
Россиянка чуть не лишилась пальцев из-за атаки БПЛА
Арест Ахмадинежада, удар под Истрой и срыв теракта под Москвой: что дальше
«Было весело»: Олег Газманов раскрыл, что подарил дочке на свадьбу
Нефтяной танкер у берегов Омана попал под атаку
«Сбежал к бандеровцам»: ВС России ударили по «голове» отдела БПЛА ВСУ
Экономист объяснил, зачем Зеленский меняет состав правительства Украины
Политолог объяснил, почему ЕС хочет избавиться от украинских беженцев
Умерла биатлонистка Галина Куклева: причины, последние дни, Олимпиада
На ЗАЭС восстановили энергоснабжение
Россия ответила Евросоюзу на обвинения в кибератаках
Трамп сообщил, кого еще могут включить в антироссийские санкции
На ЗАЭС раскрыли причину отключения от внешнего электропитания
Жителям Мюнхена ограничили потребление воды в жару
Школьница стала жертвой мошенников после знакомства в Сети
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.