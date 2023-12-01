«Номинальный руководитель»: экс-танцор Большого театра о Гергиеве Экс-танцор Большого театра Гордеев: Гергиев будет номинальным руководителем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Назначенный директором Большого театра Валерий Гергиев может оказаться номинальным руководителем, а реальным худруком станет кто-то другой с более свободным графиком, сказал NEWS.ru бывший руководитель балета Большого театра Вячеслав Гордеев. Он подчеркнул повышенную занятость Гергиева и предположил, что дирижеру, который руководит еще и Мариинкой в Санкт-Петербурге, сложно будет делить внимание между двумя театрами.

Художественному руководителю сложно делить свое внимание между двумя театрами — Мариинкой и Большим, получится усредненная позиция. Поэтому идея о назначении Гергиева мне совсем не нравится, — сказал Гордеев.

По его словам, Гергиев и сам признавал, что имеет плотный график и новой работы не ищет. Гордеев высказал опасения, что де-факто Большим театром «управлять будет человек, не знакомый с традициями». В то же время балетмейстер назвал Гергиева хорошим музыкантом и предположил, что тот наверняка поднимет роль оркестра в театре, где «сейчас нет музыкального художественного руководителя и главного дирижера».

Ранее Гергиев был назначен на должность генерального директора Большого театра в Москве, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Дирижер сменил на этой должности Владимира Урина, ушедшего с поста по собственному желанию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко назвала Гергиева замечательным художественным руководителем, который ставит интересные премьеры и программы. Парламентарий позитивно отнеслась к назначению дирижера на пост гендиректора Большого театра.