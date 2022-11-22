Александр Маршал выступил перед мобилизованными и срочниками в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Маршал

В Подмосковном Наро-Фоминске и поселке Калининец прошло два больших концерта агитбригад «Русского Радио» для мобилизованных, срочников и семей военнослужащих. В рамках проекта перед зрителями выступили певец Александр Маршал, группа «Блестящие», Нина Фокина и ансамбль Министерства культуры эстрадная группа «Александров-ПАРК».

Я не в первый раз пою перед ребятами, которые отправляются на передовую. Я старался, чтобы они поняли, зачем я к ним приехал. Мне 65, я просил в военкомате отправиться туда, и мне сказали, что я уже стар. Но я сын офицера, внук офицера, и я не вижу свою жизнь иначе и считаю своим долгом быть с ребятами в такой ситуации. Принимали очень здорово! Для меня честь выступать перед военными, — рассказал исполнитель.

По словам одной из солисток группы «Блестящие», несмотря на то что на сцене было очень холодно, уже после первой песни они почувствовали горячий прием. Обычно на таких концертах не гасят свет, это позволяет видеть глаза зрителей и испытать настоящие чувства, иногда и ком в горле, отметила она.

Ранее концерты агитбригад «Русского Радио» при полном аншлаге прошли в Солнечногорске, подмосковном парке «Патриот» и в Новороссийске. Перед военнослужащими выступили такие артисты, как Родион Газманов, Мария Вебер, Анна Семенович, Роман Архипов, ROXANA и группа «Братья Грим».