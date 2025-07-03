С этим блюдом вся семья влюбилась в кабачки: рецепт самой вкусной запеканки

С этим блюдом вся семья влюбилась в кабачки: рецепт самой вкусной запеканки

Кабачковая запеканка — отличный вариант для легкого ужина или сытного завтрака. Для приготовления понадобится полкило молодых кабачков, 3 яйца, 100 граммов сыра, 2 столовые ложки обычной муки, соль и перец по вкусу. Если хотите сделать блюдо более сытным, добавьте 100 граммов ветчины или отварного куриного филе.

Начните с подготовки кабачков: помойте, натрите на крупной терке и слегка отожмите лишний сок. В боуле взбейте яйца, добавьте муку, тертый сыр, соль и перец. Соедините смесь с кабачками и тщательно перемешайте. Если используете мясные ингредиенты — добавьте их сейчас. Выложите массу в форму, смазанную маслом, и разровняйте. Запекайте при 180 градусах около получаса до золотистости.

Готовую запеканку можно подавать со сметаной или свежей зеленью. Это блюдо получается нежным, низкокалорийным и идеально подходит для тех, кто следит за питанием. Попробуйте — и кабачковая запеканка станет частым гостем на вашем столе!

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