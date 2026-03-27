Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 06:03

Этот кабачковый соус — мой секрет, как накормить детей овощами. Бархатная текстура без сливок, а вкус — как у нежного сырного крема

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кажется, будто в этом соусе полно сливок, — настолько он бархатный и нежный. Но весь фокус в кабачках, которые после тушения превращаются в идеальную основу, а сыр лишь подчеркивает кремовость. Даже самые привередливые едоки оценят.

Что понадобится

Кабачки — 600 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., овощной бульон или вода — 100 мл, тертый пармезан или чеддер — 50 г, свежий базилик и петрушка — по 5 г, лимонный сок — 1 ст. л., соль, черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Кабачки мою, при необходимости очищаю от грубой кожицы и нарезаю средними кубиками. Лук и чеснок мелко рублю.

В сотейнике с толстым дном разогреваю оливковое масло, обжариваю лук до мягкости около 3-4 минут, добавляю чеснок и готовлю еще 30 секунд до появления аромата.

Выкладываю кабачки, вливаю бульон или воду и тушу под крышкой 15–20 минут до полного размягчения овощей. Снимаю с огня и погружным блендером измельчаю массу до однородного гладкого пюре.

Если соус слишком густой, добавляю еще немного жидкости. Возвращаю сотейник на медленный огонь, добавляю тертый сыр и помешиваю до его полного растворения — это загустит соус и обогатит вкус.

Приправляю солью и перцем, снимаю с плиты. В конце добавляю мелко нарубленную зелень и лимонный сок, тщательно перемешиваю. Подаю теплым к пасте, мясу или охлажденным как дип к овощам и хлебцам.

Проверено редакцией
Читайте также
еда
соусы
кабачки
рецепты
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России обновили правила диспансеризации женщин
Россиянка продала ношенные в бане трусы за десятки тысяч рублей
Обезоружили и захватили взвод ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 марта
Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи
Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ впервые за четыре месяца
Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам
«В четыре-пять раз»: Трамп подсчитал, была ли выгодной операция в Венесуэле
В Белоруссии создали мороженое со вкусом драника
Стало известно, сколько дронов сбили при новой атаке ВСУ на Ленобласть
Россиянам рассказали, какое поколение больше всего заботится о здоровье
Слухи о романе с Исаковой, дочь с ДЦП, мнение об СВО: где сейчас Бондарчук
Психолог дала совет парам, которые откладывают рождение детей
Защита Тимура Иванова вновь обжаловала приговор
Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО
Коуч ответила, откуда на самом деле берется выгорание
Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину
Череповецкая промзона попала в центр атаки беспилотников
Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.