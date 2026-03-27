Этот кабачковый соус — мой секрет, как накормить детей овощами. Бархатная текстура без сливок, а вкус — как у нежного сырного крема

Кажется, будто в этом соусе полно сливок, — настолько он бархатный и нежный. Но весь фокус в кабачках, которые после тушения превращаются в идеальную основу, а сыр лишь подчеркивает кремовость. Даже самые привередливые едоки оценят.

Что понадобится

Кабачки — 600 г, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., овощной бульон или вода — 100 мл, тертый пармезан или чеддер — 50 г, свежий базилик и петрушка — по 5 г, лимонный сок — 1 ст. л., соль, черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Кабачки мою, при необходимости очищаю от грубой кожицы и нарезаю средними кубиками. Лук и чеснок мелко рублю.

В сотейнике с толстым дном разогреваю оливковое масло, обжариваю лук до мягкости около 3-4 минут, добавляю чеснок и готовлю еще 30 секунд до появления аромата.

Выкладываю кабачки, вливаю бульон или воду и тушу под крышкой 15–20 минут до полного размягчения овощей. Снимаю с огня и погружным блендером измельчаю массу до однородного гладкого пюре.

Если соус слишком густой, добавляю еще немного жидкости. Возвращаю сотейник на медленный огонь, добавляю тертый сыр и помешиваю до его полного растворения — это загустит соус и обогатит вкус.

Приправляю солью и перцем, снимаю с плиты. В конце добавляю мелко нарубленную зелень и лимонный сок, тщательно перемешиваю. Подаю теплым к пасте, мясу или охлажденным как дип к овощам и хлебцам.

