Накосячил с говядиной раз десять — потом нашел рецепт этого соуса. Про жесткость можно забыть

Этот соус хорош с любым гарниром. С рисом — классика. С пастой — итальянский акцент. Со свежим хлебом — можно макать в густую подливу, это отдельное удовольствие.

Что понадобится для соуса

Беру говяжью шейную часть (600–800 г), 2-3 луковицы, 4-5 молодых картофелин, 2-3 помидора (свежих или в собственном соку), 2 болгарских перца, 2-3 баклажана, острый стручковый перец по вкусу, 4-5 зубчиков чеснока, соль, черный перец, аджику по вкусу, свежую зелень (петрушка, укроп), растительное масло для жарки, воду или бульон.

Как я его готовлю

Мясо нарезаю крупными кубиками. Лук и чеснок мелко рублю. Картофель, баклажаны и болгарский перец нарезаю крупными кусками. Помидоры бланширую, снимаю кожуру и измельчаю (или использую консервированные).

В глубокой кастрюле или казане разогреваю масло, обжариваю мясо до румяной корочки. Добавляю лук, жарю до мягкости.

Добавляю баклажаны и болгарский перец, жарю 5–7 минут. Вливаю измельченные помидоры, добавляю аджику, соль, перец, острый перец.

Вливаю воду или бульон так, чтобы жидкость почти покрывала содержимое. Довожу до кипения, убавляю огонь, накрываю крышкой и тушу 40–50 минут.

Добавляю картофель, тушу еще 20–30 минут до мягкости. В конце добавляю измельченный чеснок и зелень, выключаю огонь и даю настояться 10–15 минут. Подаю с рисом, пастой или свежим хлебом.