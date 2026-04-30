Вместо того чтобы часами стоять у плиты за бульоном, я варю эту солянку с каперсами и тремя видами мяса

Вместо того чтобы часами стоять у плиты за бульоном, я варю эту солянку с каперсами и тремя видами мяса

Сам удивился, что для идеальной кислинки в солянке не нужен огуречный рассол. Целые лимоны, каперсы и оливки отдают бульону свою терпкость, а три вида мяса делают его наваристым до блеска.

Что понадобится

Телятина (мякоть) — 250 г, свинина (мякоть) — 250 г, ребра свиные или телячьи — 300 г, бекон копченый — 100 г, грудинка копченая — 100 г, сосиски копченые — 100 г, салями — 100 г, лук репчатый — 1 кг, лимоны — 3 шт., томатная паста — 150–200 г, каперсы — 30 г, оливки зеленые с косточками — 100 г, оливки черные с косточками — 100 г, кинза — 3 небольших пучка, петрушка — 3 небольших пучка, укроп — 3 небольших пучка, масло растительное — для жарки, сметана — для подачи, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, вода — 3 л.

Как готовлю

Мясо и ребра закладываю в большую кастрюлю с оливками, заливаю водой и довожу до кипения, снимая пену. Отправляю туда же нарезанные дольками лимоны и варю на среднем огне 90 минут.

Параллельно обжариваю на растительном масле нарезанный полукольцами лук до мягкости, добавляю томатную пасту и каперсы, тушу 6–8 минут на слабом огне.

Готовое мясо с ребрами извлекаю из бульона, нарезаю кубиками и обжариваю на отдельной сковороде вместе с нарезанным беконом, грудинкой, сосисками и салями в течение 5–8 минут.

Бульон повторно довожу до кипения, закладываю обратно обжаренное мясо и копчености, добавляю луково-томатную заправку, всю измельченную зелень, солю, перчу и вливаю сок половины лимона. Варю на слабом огне еще 6–10 минут, разливаю по тарелкам и подаю горячей со сметаной.