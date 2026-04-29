Вредный и жирный майонез отправил в мусорку, когда узнал этот рецепт: талатури — магия йогурта и мяты

Настоящий вкус Кипра рождается из минимализма. Густой йогурт, хрустящий огурец, ароматное масло и свежая мята — гармония этих ингредиентов создает универсальный соус.

Что понадобится

Греческий йогурт — 500 г, огурец — 1 крупный шт., чеснок — 1-2 зубчика, свежая мята — 15-20 г, оливковое масло extra virgin — 2-3 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Огурец очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Полученную массу перекладываем в сито, слегка присаливаем, перемешиваем и оставляем на 10-15 минут для удаления лишней жидкости.

Чеснок давим в прессе или мелко рубим. Листья мяты отделяем от стеблей и шинкуем. В миске соединяем йогурт, отжатый от сока огурец, чеснок и мяту.

Тщательно перемешиваем до однородности, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник для настаивания минимум на 20 минут. Непосредственно перед подачей вводим в соус оливковое масло и еще раз аккуратно перемешиваем.

Талатури подают охлажденным в качестве самостоятельной закуски с подогретой питой или как освежающий соус к мясным и овощным блюдам.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.