Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 07:06

Жевать пресные макароны — не про нас: добавляю к ним домашний острый песто. Экспресс-рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Классический песто — это канон, но кухня любит эксперименты. Добавление томатной пасты и острого перца чили рождает соус с дерзким характером, который идеально оттеняет пасту, мясо или простые тосты.

Что понадобится

Свежий базилик (пучок) — 50 г, чеснок — 2 зубчика, перец чили свежий — 0,5-1 шт., помидор средний — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., оливковое масло extra virgin — 100 мл, соль — по вкусу, твердый сыр (например, пармезан) — для подачи.

Как готовлю

Базилик перебираю, удаляя только очень грубые стебли, и крупно нарезаю. В чашу блендера отправляю базилик, очищенные зубчики чеснока и перец чили (семена можно оставить для большей остроты или удалить). Измельчаю до состояния однородного пюре.

Помидор нарезаю дольками, добавляю в чашу вместе с томатной пастой и снова пробиваю блендером. Не выключая прибор, тонкой струйкой вливаю оливковое масло — это поможет эмульгировать соус, сделав его текстуру бархатистой. Солю по вкусу.

Готовый песто перекладываю в чистую сухую банку, закрываю крышкой и храню в холодильнике. Перед подачей соус выкладываю в пиалу и обильно посыпаю тертым пармезаном.

Проверено редакцией
Общество
еда
рецепты
соусы
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учительница села на 10 лет за совращение своего ученика
В российской республике ввели особый режим из-за угрозы атаки БПЛА
Карл III преподнес Трампу оригинальный подарок
Синоптик раскрыл, когда тепло вернется в Москву
Пушилин объяснил, как Киев относится к потерям на фронте
Военный эксперт раскрыл тактику Ирана при прорыве ПВО США
Вылетевший в Охотск самолет вернулся в аэропорт Хабаровска
Адвокат поставил точку в споре, взыщут ли алименты с безработного экс-мужа
«Кинжалы» кошмарят ВСУ, опасные мины-ловушки: новости СВО к утру 29 апреля
Россиянам назвали безопасную альтернативу соусам для шашлыка
Составлен список лучших фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне
Россиян призвали не выезжать из страны на майские праздники
План «Ковер» введен на территории российского региона
Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
Напиток богов: какая доза кофе снижает тревожность и спасает от стресса
В России утвердили новый необычный ГОСТ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 апреля: инфографика
HR-эксперт ответила, почему потеря работы для женщин становится катастрофой
ФРГ проигнорировала запрос о намерениях передать ядерное оружие Киеву
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 98 БПЛА
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.