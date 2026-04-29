Жевать пресные макароны — не про нас: добавляю к ним домашний острый песто. Экспресс-рецепт

Классический песто — это канон, но кухня любит эксперименты. Добавление томатной пасты и острого перца чили рождает соус с дерзким характером, который идеально оттеняет пасту, мясо или простые тосты.

Что понадобится

Свежий базилик (пучок) — 50 г, чеснок — 2 зубчика, перец чили свежий — 0,5-1 шт., помидор средний — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., оливковое масло extra virgin — 100 мл, соль — по вкусу, твердый сыр (например, пармезан) — для подачи.

Как готовлю

Базилик перебираю, удаляя только очень грубые стебли, и крупно нарезаю. В чашу блендера отправляю базилик, очищенные зубчики чеснока и перец чили (семена можно оставить для большей остроты или удалить). Измельчаю до состояния однородного пюре.

Помидор нарезаю дольками, добавляю в чашу вместе с томатной пастой и снова пробиваю блендером. Не выключая прибор, тонкой струйкой вливаю оливковое масло — это поможет эмульгировать соус, сделав его текстуру бархатистой. Солю по вкусу.

Готовый песто перекладываю в чистую сухую банку, закрываю крышкой и храню в холодильнике. Перед подачей соус выкладываю в пиалу и обильно посыпаю тертым пармезаном.