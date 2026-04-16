Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения

Качественный зеленый чай повышает настроение, поскольку содержит много теанина, заявил «Радио 1» диетолог и нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что этот напиток не только дает всплеск положительных эмоций, но и продлевает радостное состояние.

Хороший ферментированный зеленый чай повышает настроение, потому что в чае содержится высокое количество теанина. Это аминокислота, которая связана с прямым и обратным захватом серотонина — того самого гормона, который отвечает за хорошее настроение и отношение к жизни. Достаточно одной или двух кружек, заваренных правильно, — уточнил Пристанский.

Для поднятия настроения врач также посоветовал съедать плитку шоколада, если она вписывается в калорийность суточного рациона. Он напомнил, что ключевую роль в выработке гормонов счастья играют углеводы, а жиры — лишь сопутствующий материал.

Ранее терапевт Максим Лавров предупредил, что частое употребление чая в бутылках может вызвать ожирение и тем самым повысить риск развития рака. Врач назвал такие напитки жидким сахаром и отметил, что они практически не содержат полезных веществ.