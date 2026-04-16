16 апреля 2026 в 13:53

Диетолог раскрыл лучший напиток для быстрого поднятия настроения

Диетолог Пристанский: зеленый чай повышает настроение за счет обилия теанина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Качественный зеленый чай повышает настроение, поскольку содержит много теанина, заявил «Радио 1» диетолог и нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что этот напиток не только дает всплеск положительных эмоций, но и продлевает радостное состояние.

Хороший ферментированный зеленый чай повышает настроение, потому что в чае содержится высокое количество теанина. Это аминокислота, которая связана с прямым и обратным захватом серотонина — того самого гормона, который отвечает за хорошее настроение и отношение к жизни. Достаточно одной или двух кружек, заваренных правильно, — уточнил Пристанский.

Для поднятия настроения врач также посоветовал съедать плитку шоколада, если она вписывается в калорийность суточного рациона. Он напомнил, что ключевую роль в выработке гормонов счастья играют углеводы, а жиры — лишь сопутствующий материал.

Ранее терапевт Максим Лавров предупредил, что частое употребление чая в бутылках может вызвать ожирение и тем самым повысить риск развития рака. Врач назвал такие напитки жидким сахаром и отметил, что они практически не содержат полезных веществ.

В Чувашии задержали подозреваемого в двойном убийстве в Подмосковье
Бутырская назвала главные тренды современного фигурного катания
Путин встретился с главой одного из российских регионов
Дибров одержал победу в суде по делу о расстегнутой ширинке
Политолог ответил, кто может отправить Хегсета в отставку
Стоматолог не смог выбраться из огненной ловушки в московской коммуналке
Стало известно, чем опасно для НАТО затягивание конфликта США с Ираном
Москву снова накроет снегом: прогноз погоды, что за аномалия, подробности
В Баку заявили о приверженности принципам добрососедства в отношении Москвы
Почесал бороду — заплати: как обжаловать странные штрафы ГИБДД
Генерал Братишко поплатился за сдачу Северска
Американист ответил, почему Трамп решил переключиться с Ирана на Кубу
Врач ответила, кому стоит воздержаться от употребления хлеба
В Росатоме обвинили Киев в планах сломить дух сотрудников ЗАЭС
Смертоносная атака ВСУ на Кубань обернулась уголовным делом о теракте
Стало известно, когда в России появятся вакцины от глиобластомы и меланомы
НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»
Два человека стали жертвами атак ВСУ на Херсонскую область
«Не первый год»: Песков об отказе США продлить лицензии на закупку нефти
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
