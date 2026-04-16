Кошатникам ответили, как подготовить питомца к появлению в доме младенца

Зоопсихолог Капустина: нужно заранее включать кошке детский плач в записи

Во время подготовки кошки к появлению младенца в доме необходимо заранее включать питомцу запись детского плача, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, такой подход поможет избежать стресса у животного в будущем и сделать знакомство с новым членом семьи более плавным.

Сильным триггером для кошки является плач малыша, поэтому к звуку лучше приучать питомца заранее, включая такую запись при кормлении животного и постепенно увеличивая громкость. Также важно с первых дней создавать положительную ассоциацию с детским запахом. Давайте питомцу обнюхивать детские вещички и одновременно предлагайте любимое лакомство. Еще можно приобрести для кошки новую игрушку, это ее порадует. И, конечно, стоит проследить, чтобы в быту у животного не было изменений, — не переставляйте в другое место лоток и миски, не лишайте его доступа в какую-либо комнату. Играйте с кошкой хотя бы 10 минут в день, — сказала Капустина.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что резкие запахи, такие как алкоголь, лакокрасочные материалы или парфюм, могут спровоцировать агрессию у собак. Кошки, по его словам, могут проявить враждебность, если кто-то попытается их погладить или поцеловать.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
