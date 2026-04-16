16 апреля 2026 в 15:21

VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Технологический холдинг VK продал 25% акций Точка Банка инвестиционной компании «Интеррос» за сумму не менее 21,2 млрд рублей, следует из сообщений компаний. Сделка стала частью стратегии управления активами.

МКПАО «ВК» сообщает о продаже 25-процентной доли в АО «Точка» по цене не менее 21,2 млрд рублей в соответствии со стратегией управления инвестиционным портфелем, предполагающей рост стоимости инвестиций и отдачу на вложенный капитал, — сказано в сообщении VK.

В компании «Интеррос» подтвердили приобретение пакета акций и сообщили о планах в дальнейшем передать его структуре «Т-Технологии» по закрытой подписке.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список, включив в него девять российских кредитных организаций. Под ограничения попали Аверс Банк, Точка Банк, Почта Банк, Фора-Банк, «Ак Барс», Ланта-Банк, Синара Банк, Абсолют Банк и Транскапиталбанк.

Позже в пресс-службе Точка Банка сообщили, что введенные Великобританией санкции не отразятся на его деятельности. Финансовое учреждение не имело деловых связей с контрагентами из Соединенного Королевства. Отмечается, что в последнее время Точка Банк при внешнеэкономической деятельности делает акцент на использование национальных валют разных стран.

