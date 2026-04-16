16 апреля 2026 в 15:06

«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США

В Иране заявили о готовности потопить все корабли ВМС США в Персидском заливе

Мохсен Резаи Мохсен Резаи Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вооруженные силы Ирана в случае необходимости способны потопить все корабли Военно-морских сил США, находящиеся в зоне досягаемости ракет в Персидском заливе, заявил в эфире государственного телевидения член Совета по целесообразности Исламской Республики Мохсен Резаи. По его словам, продление режима прекращения огня не отвечает интересам Тегерана.

Продление режима прекращения огня совсем не в наших интересах. Это мое личное мнение. Давление должно усиливаться. Наши пусковые установки сейчас наведены на корабли, и мы потопим всех. Никто не сможет уйти от нас, — сказал он.

Резаи охарактеризовал текущую ситуацию не как окончательное перемирие, а как «военное затишье», сославшись на формулировку верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

Ранее президент США Дональд Трамп во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александером и королевой Максимой заявил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

