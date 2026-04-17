Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 06:21

Россияне массово регистрируются в южнокорейском мессенджере

KakaoTalk зафиксировал резкий рост пользователей из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk зафиксировал заметный рост числа пользователей из России, сообщили РИА Новости со ссылкой на компанию Kakao Corporation. Раскрывать там конкретные цифры не стали, но уточнили, что ведут внутреннюю статистику по странам.

Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем, — заявил менеджер PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ.

Представитель компании предположил, что такой интерес может быть вызван ситуацией вокруг мессенджера Telegram.

Ранее появилась информация об «ожившем» Telegram. Пользователи Android сообщили, что платформа открывается стабильно без прокси и VPN. При этом у владельцев Apple мессенджер все еще работает в замедленном режиме.

Днем ранее в России сообщали о массовом сбое мессенджера. Множество жалоб на Telegram фиксировалось на мониторинговых ресурсах ежедневно. Россияне не могли отправлять сообщения, а также открывать содержимое чатов и каналов.

Общество
Россия
KakaoTalk
Telegram
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.