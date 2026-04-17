Россияне массово регистрируются в южнокорейском мессенджере

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk зафиксировал заметный рост числа пользователей из России, сообщили РИА Новости со ссылкой на компанию Kakao Corporation. Раскрывать там конкретные цифры не стали, но уточнили, что ведут внутреннюю статистику по странам.

Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем, — заявил менеджер PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ.

Представитель компании предположил, что такой интерес может быть вызван ситуацией вокруг мессенджера Telegram.

Ранее появилась информация об «ожившем» Telegram. Пользователи Android сообщили, что платформа открывается стабильно без прокси и VPN. При этом у владельцев Apple мессенджер все еще работает в замедленном режиме.

Днем ранее в России сообщали о массовом сбое мессенджера. Множество жалоб на Telegram фиксировалось на мониторинговых ресурсах ежедневно. Россияне не могли отправлять сообщения, а также открывать содержимое чатов и каналов.