28 марта 2026 в 11:15

Постное вкусное блюдо: овощное рагу с чесноком — идеальное сочетание с капустой и кабачком

Фото: D-NEWS.ru
Овощное рагу с чесноком — как в школьной столовой, но вкуснее и ароматнее. Тот самый простой вкус детства, который неожиданно хочется повторить дома. Попробовав один раз, домашние будут просить добавки — настолько оно получается мягким, сочным и уютным.

Ингредиенты: картофель — 3 шт. (около 400 г), морковь — 1 шт. (100 г), капуста белокочанная — 200 г, кабачок — 1 шт. (250–300 г), лук репчатый — 1 шт. (100 г), чеснок — 2–3 зубчика (10–15 г), томатная паста — 2 ст. л. (40 г), вода — 1 стакан (200 мл), растительное масло — 2 ст. л. (30 мл), соль — 1 ч. л. (по вкусу), перец — по вкусу, свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок (20–30 г).

Овощи нарежьте аккуратными кубиками: картофель и кабачок — средними, морковь — помельче, капусту тонко нашинкуйте, лук — полукольцами, чеснок мелко порежьте или раздавите. Разогрейте масло на сковороде, сначала обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и готовьте пару минут до легкой сладости. Затем отправьте картофель и кабачок, перемешивайте, пока они слегка не подрумянятся и не начнут отдавать аромат. Влейте воду, добавьте томатную пасту, соль и перец, капусту и чеснок и готовьте до мягкости.

Ольга Шмырева
