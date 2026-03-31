31 марта 2026 в 14:02

Пачка фарша и 2 баклажана — мусака выходит отменная. Невероятная запеканка по-восточному

Если хочется приготовить что-то сытное и эффектное без сложных техник, мусака из баклажан и фарша — идеальный вариант. Простые продукты превращаются в настоящую «слоёную» запеканку с насыщенным вкусом.

Сочная, ароматная и очень домашняя — она легко становится любимым блюдом всей семьи.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 крупных, фарш (говяжий или смешанный) — 500 г, картофель — 3 шт, помидоры — 3 шт, лук — 1 шт, чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 2–3 ст. л., петрушка — по вкусу; молоко — 500 мл, мука — 50 г, сливочное масло — 50 г, яйцо — 1 шт, мускатный орех — щепотка.

Приготовление

Нарежьте баклажаны и картофель кружками и обжарьте до лёгкой румяности, но чтоб остались сырыми. Отдельно обжарьте фарш с луком и чесноком, добавьте нарезанные помидоры и тушите около 10–15 минут до сочной мясной основы. Для соуса растопите сливочное масло, добавьте муку, затем влейте молоко и варите до загустения, в конце вмешайте яйцо и щепотку мускатного ореха. В форму выложите слоями: картофель, фарш, баклажаны, затем залейте соусом. Запекайте при 180 градусах около 40 минут до румяной корочки. Перед подачей дайте немного «отдохнуть» — так слои лучше держат форму, а вкус становится ещё насыщеннее.

Ранее мы делились рецептом порционного горячего в лодочках. Картошка, курица и 7 минут на сборку.

Проверено редакцией
Чтобы не получить «кирпич», добавьте в творожную запеканку кукурузный крахмал. Проверенный рецепт на 3 пачки творога
Взбиваем яйца со сметаной и заливаем цветную капусту: простая запеканка
Лазанья без теста: как я обхитрила мужа с помощью баклажанов и фарша
Не по-флотски, а по-новому: как за 15 минут превратить фарш в шедевр
Краски на тарелке: этот рис с овощами поднимет настроение за ужином
Ольга Шмырева
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
