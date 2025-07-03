Трамп отрезал поставки ракет для Patriot: сколько протянет Киев

В конфликте России и Украины наступил переломный момент из-за решения Вашингтона приостановить поставки Киеву ракет для ЗРК Patriot, говорится в статье Washington Post. Издание пишет, что это решение может иметь разрушительные и необратимые последствия для ВСУ на фоне наступления ВС РФ. Сколько продержится киевский режим — в материале NEWS.ru.

Какое оружие США отказались поставлять Киеву

В начале июня Минобороны США решило приостановить поставки определенных видов вооружений Украине. По данным СМИ, это решение затрагивает десятки ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Кроме того, были заморожены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS.

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина, в прекращении поставок американских вооружений Киеву нет ничего удивительного.

«Дональд Трамп рассматривал Украину лишь как разменную монету. Именно по этой причине между ними не возникло никакой химии. Отказ от поддержки — это не результат того, что у них не сложилось. Трамп не хотел поддерживать Украину. Это не причина, а следствие», — поделился мнением Блохин в беседе с NEWS.ru.

Что случилось с ракетными арсеналами США

Отказ от поставок американских вооружений на Украину связан с истощением запасов. Министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести ревизию арсеналов на складах.

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как сказал в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, американцы решили прекратить поставки по фундаментальным причинам.

«Истощение военных арсеналов США — объективный фактор. За три года конфликта с Россией они „прохудились“ по самым разным направлениям, включая, например, ракеты для систем ПВО. Соединенные Штаты Америки производят примерно по 300 ракет в год для систем Patriot. Это все очень быстро прожигается на украинском направлении. Многие в администрации Трампа опасаются того, что дальнейшее использование ресурсов на Украине ослабляет военную машину США», — сказал Дудаков.

Куда отправят предназначенные для Украины ракеты США

По словам Дудакова, американцы хотели бы переключиться на более приоритетные для себя направления: Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион. Нынешний главный стратег Пентагона является сторонником того, что Америке нужно сосредоточиться только на конкуренции с Китаем и заниматься другими вопросами в меньшей степени, сказал эксперт.

Схожего мнения придерживается доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Трамп уже определил для себя приоритеты в своей внешней политике и в распределении военных ресурсов. США сосредотачиваются на военном противостоянии с КНР и на Ближнем Востоке. Скорее всего, речь идет об Иране, может быть, о Йемене, где Вашингтон тоже рассматривает возможное проведение военной операции», — сказал Перенджиев NEWS.ru.

Недавняя 12-дневная война Израиля с Ираном привела к истощению запасов противоракет у американских союзников на Ближнем Востоке. По мнению политолога Михаила Чернова, остановка военных грузов, предназначенных для Украины, может быть связана с необходимостью их быстрого перенаправления в Израиль, Иорданию и государства Персидского залива. При этом речь идет не только об истощении местных систем ПВО.

ЗРК Patriot Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

«Военные эксперты считают весьма вероятным новый раунд войны Израиля и Ирана. Грузы перенаправляются на приоритетные задачи», — сказал Чернов в разговоре с NEWS.ru.

Что означает для Украины приостановка поставок американского оружия

Издание Washington Post отметило, что пауза в поставках оружия, обещанного Киеву экс-президентом США Джо Байденом, может иметь разрушительные и необратимые последствия на фоне увеличения активности российских военных. ВС РФ ежедневно наносят массированные удары ракетами и дронами по территории всей Украины, что свидетельствует об истощении запасов ПВО. Российская армия продвигается вперед практически на всех направлениях, а ВСУ испытывают снарядный голод, сообщила газета.

По данным Bild, у ВСУ могут закончиться боеприпасы к концу лета. В издании отметили, что после этого ситуация для Украины станет кризисной. По информации Bild, Киев в наибольшей степени нуждается в ракетах для систем ПРО Patriot и снарядах GMLRS для РСЗО HIMARS. По данным Bloomberg, Россия может начать наступление на Одессу и Харьков. Как подчеркивает агентство, массированное применение российскими войсками высокоточного дальнобойного вооружения и современных беспилотных систем решительно ведет их к победе.

В Минобороны России не комментировали это сообщение.

Ранее Перенджиев предположил в беседе с NEWS.ru, что до конца 2025 года ВС РФ создадут условия для освобождения Харькова и Днепропетровска. По его мнению, до осени российская армия может окружить Сумы и дойдет до Одессы к 2027 году.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Где Киев попробует взять оружие

По мнению ряда экспертов, пока рано говорить о том, что Украина теряет способность к сопротивлению. Как сказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, речь идет о временной остановке военных поставок из США.

«Снабжать Украину обязательно продолжат, но после того, как пополнят собственные запасы. Мы прекрасно понимаем, что Европа вовсе не прекращает поставки. Если говорить о противовоздушной обороне, есть отличные установки IRIS-T, Киев будет их по-прежнему получать», — сказал Журавлев.

По его словам, Украина станет покупать вооружения, и деньги у нее на это есть. «Я бы не праздновал преждевременную победу лишь потому, что на поле боя станет меньше американской техники. Ее можно легко заменить любой другой», — резюмировал Журавлев.

По мнению политолога Юрия Светова, европейские страны могут покупать вооружения у США за наличные деньги и поставлять их на Украину. «Не надо думать, что украинцы останутся без американского оружия. В отличие от прежних времен, им придется за него платить, и раскошеливаться будут европейские налогоплательщики», — сказал он.

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