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03 июля 2025 в 12:51

Политолог объяснил, кто теперь будет раскошеливаться на помощь Украине

Политолог Светов: Европа будет платить за американское оружие для Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европа возьмет на себя расходы по оплате американского оружия для Украины, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он пояснил, что США больше не готовы бесплатно обеспечивать безопасность ЕС, а расходы на военную помощь Украине лягут на плечи европейских налогоплательщиков.

У американцев такая позиция, что долгие годы безопасность Европы обеспечивалась за счет американских денег. Это время прошло — платите. Не надо думать, что украинцы останутся без американского оружия. Нет, для них наступит иной расклад: за это оружие надо будет платить. Раскошеливаться будут европейские налогоплательщики, — пояснил Светов.

Также он указал на жесткую позицию президента США Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон требует от союзников по НАТО большей финансовой ответственности.

У Трампа такой подход. Посмотрите на его заявление в адрес Испании, которая сказала, что не может выделять 5% ВВП на безопасность, а может только 2,1%. Трамп им сказал: «Я вас через пошлины зажму и задушу, и вы с радостью будете платить». Он хочет, чтобы они расплачивались, — резюмировал Светов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США приостановили поставки оружия Украине, так как Вашингтон намерен сосредоточиться на конкуренции с Пекином. По его словам, основные причины подобного решения Трампа не связаны с личными отношениями с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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