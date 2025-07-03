Названы истинные причины остановки поставок американского оружия Украине

США приостановили поставки оружия Украине, так как Вашингтон намерен сосредоточиться на конкуренции с Пекином, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, основные причины подобного решения главы Белого дома Дональда Трампа не связаны с личными отношениями с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Первостепенные причины остановки помощи Украине носят фундаментальный характер, и они не связаны с личной симпатией или антипатией Трампа к Зеленскому. Многие в администрации Вашингтона опасаются того, что дальнейшее использование ресурсов на Украине просто-напросто ослабляет военную машину США. И они хотели бы переключиться на более приоритетное для себя направление — это Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, то есть глобальная конкуренция с Китаем, — сказал Дудаков.

Он добавил, что второй причиной является истощение арсеналов. По словам американиста, в США наблюдается нехватка ракет для систем ПВО, так как они производили в год около 300 снарядов для систем Patriot.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией с приостановкой поставок вооружений США Украине. По его словам, американская промышленность «просто не успевает» делать ракеты в необходимом количестве.