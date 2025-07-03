Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 12:33

Названы истинные причины остановки поставок американского оружия Украине

Американист Дудаков: США намерены сосредоточиться на конкуренции с Китаем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США приостановили поставки оружия Украине, так как Вашингтон намерен сосредоточиться на конкуренции с Пекином, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, основные причины подобного решения главы Белого дома Дональда Трампа не связаны с личными отношениями с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Первостепенные причины остановки помощи Украине носят фундаментальный характер, и они не связаны с личной симпатией или антипатией Трампа к Зеленскому. Многие в администрации Вашингтона опасаются того, что дальнейшее использование ресурсов на Украине просто-напросто ослабляет военную машину США. И они хотели бы переключиться на более приоритетное для себя направление — это Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион, то есть глобальная конкуренция с Китаем, — сказал Дудаков.

Он добавил, что второй причиной является истощение арсеналов. По словам американиста, в США наблюдается нехватка ракет для систем ПВО, так как они производили в год около 300 снарядов для систем Patriot.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией с приостановкой поставок вооружений США Украине. По его словам, американская промышленность «просто не успевает» делать ракеты в необходимом количестве.

США
Украина
Дональд Трамп
Китай
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье
В Эстонии не могут принять закон о запрете РПЦ
В Федерации бокса России назвали альтернативу гей-парадам
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.