В Кремле обратили внимание на приостановку поставок оружия США Киеву Песков: Россия наблюдает за приостановкой поставок американского оружия Киеву

Россия внимательно наблюдает за ситуацией с приостановкой поставок вооружений США Украине, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Он предположил, что американская промышленность «просто не успевает» делать ракеты в необходимом количестве, сообщает ТАСС.

Мы наблюдаем за ситуацией, очень внимательно, — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков напомнил, что было «очень много поставок» оружия в Израиль и «на Украину они продолжаются». Тем не менее «определенные проблемы в этом плане есть», заключил представитель Кремля.

Ранее появилась информация, что решение Вашингтона приостановить поставки ряда вооружений ВСУ указывает на готовность США выйти из конфликта на Украине. По словам западных аналитиков, пока не известно, сколько именно оружия было включено в список, но сигнал прослеживается ясно: Белый дом отстраняется от противостояния.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что отмена Вашингтоном поставок оружия Киеву дает надежду на здравомыслие администрации главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, такая политика расходится с действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который «разжигает страсти» в Европе.