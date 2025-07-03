«Определил приоритеты»: политолог ответил, куда Трамп перебросит войска

США могут усилить военное присутствие вблизи Китая и на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. По словам политолога, администрация главы Белого дома Дональда Трампа уже определила ключевые направления для перераспределения военных ресурсов.

Трамп уже определил приоритеты в своей внешней политике и распределении военных ресурсов. США действительно будут уходить с каких-то участков в мире и сосредотачиваться на приоритетных. Есть направления, на которых США будут сосредотачиваться. Это на военном противостоянии с Китайской Народной Республикой, на военном противостоянии на Ближнем Востоке. Скорее всего, речь идет об Иране, может быть, и о Йемене, где США тоже рассматривают возможное проведение военной операции, — пояснил Перенджиев.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон планирует активизировать свою политику в Арктике. Также политолог не исключил, что в скором времени США укрепят военное присутствие на Аляске и в Гренландии.

США еще планируют решить вопросы, связанные с укреплением в Арктике. Для этого они будут размещать не только войска у себя на Аляске. Они будут укреплять их, прежде всего за счет военно-воздушных сил. И я полагаю, что Гренландия тоже будет местом, где будет увеличено количество американских войск, в том числе военно-воздушных сил, — резюмировал Перенджиев.

Ранее сообщалось, что европейские страны — участницы НАТО начали готовиться к возможному сокращению военного контингента США на континенте. В европейских кругах Альянса убеждены, что Трамп уменьшит численность войск в Европе, которая в настоящее время составляет около 80 тысяч человек.