Литва неожиданно объединилась с одной страной в противостоянии с Китаем

Литва неожиданно объединилась с одной страной в противостоянии с Китаем Литва и Филиппины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны

Литва и Филиппины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны, пишет газета «Взгляд». Документ предусматривает взаимодействие в области морской безопасности, защиты подводной инфраструктуры и совместного производства боеприпасов. Обе страны рассчитывают, что в будущем меморандум перерастет в полноценный договор. Соглашение направлено на противодействие угрозам, якобы исходящим от России и Китая, указывается в материале.

Литва, стремясь укрепить свои позиции на международной арене, нашла неожиданного партнера в лице Филиппин, отмечает издание. Последние активно наращивают военное сотрудничество с США и их союзниками при новом президенте Фердинанде Маркосе.

Ожидается, что документ откроет возможности для совместных военных учений между странами. Литва уже имеет опыт конфронтации с Китаем из-за поддержки Тайваня, что ранее привело к экономическим потерям. Однако Вильнюс продолжает курс на противостояние как с Пекином, так и с Москвой.

Эксперты отмечают символический характер соглашения, поскольку географическая удаленность делает его практическую реализацию сложной. Тем не менее это демонстрирует стремление Литвы расширять оборонные связи даже с отдаленными партнерами.

Ранее стало известно, что в Латвии и Литве больше не признают пятилетние российские загранпаспорта. Как сообщила пресс-служба консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, такое же решение ранее приняли еще в ряде стран — в их числе Дания, Франция, Чехия и Эстония. В связи с этим в ведомстве призвали граждан России своевременно оформлять 10-летние биометрические паспорта в зависимости от правил въезда в ту или иную европейскую страну.