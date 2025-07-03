«Я приехал завоевывать трофеи!»: аргентинский футболист перешел в «Зенит»

Аргентинский защитник Роман Вега перешел из «Архентинос Хуниорс» в петербургский футбольный клуб «Зенит», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на пять лет, ему присвоили номер 66.

У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро — в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. <…> Я приехал, чтобы завоевывать трофеи! — заявил он.

Вега играл за «Архентинос Хуниорс» с 2021 года. С 2022 по 2023 год он находился в аренде в резервной команде испанской «Барселоны». Защитник также провел два матча за молодежную сборную Аргентины.

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