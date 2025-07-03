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03 июля 2025 в 18:54

«Я приехал завоевывать трофеи!»: аргентинский футболист перешел в «Зенит»

«Зенит» подписал контракт с аргентинским футболистом Вегой

Роман Вега (справа) Роман Вега (справа) Фото: SOPA Images Limited/legion-media.ru

Аргентинский защитник Роман Вега перешел из «Архентинос Хуниорс» в петербургский футбольный клуб «Зенит», сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на пять лет, ему присвоили номер 66.

У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но предложение «Зенита» принял легко и быстро — в течение недели все подготовил, собрал вещи и приехал в Россию. <…> Я приехал, чтобы завоевывать трофеи! заявил он.

Вега играл за «Архентинос Хуниорс» с 2021 года. С 2022 по 2023 год он находился в аренде в резервной команде испанской «Барселоны». Защитник также провел два матча за молодежную сборную Аргентины.

Ранее форвард и бывший игрок ЦСКА Антон Заболотный подписал контракт со «Спартаком». Известно, что 27-летний футболист, выступавший последние два сезона за «Химки», успешно прошел медосмотр и получил 91-й номер в московском клубе.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что восходящие звезды РПЛ Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Данила Козлов оказались в слитой базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы. По его данным, кроме них там же числятся еще как минимум 11 российских футболистов. За ставки спортсменам может грозить пожизненная дисквалификация.

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