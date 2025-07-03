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03 июля 2025 в 19:30

Лучше закруток: готовим пикантный салат из огурца в банке

Острый салат из огурцов в банке: готовим его за час Острый салат из огурцов в банке: готовим его за час Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить пикантную закуску быстро? Попробуйте сделать острый салат с огурцом в банке — хрустящий, ароматный и идеально пропитанный специями. Нарежьте 2 свежих огурца тонкими кружочками, 1 морковь — соломкой, а 1 острый перец — кольцами. Добавьте 3 зубчика чеснока (пластинками) и пучок укропа.

В стеклянную банку уложите слоями овощи, пересыпая их столовой ложкой соли, чайной ложкой сахара, половиной чайной ложки черного перца и столовой ложкой зерен горчицы. Залейте смесью 100 миллилитров воды и 50 миллилитров уксуса, закройте крышкой и встряхните. Уберите в холодильник на час. Такой салат отлично сочетается с мясом или может быть самостоятельной закуской!

Попробуйте также приготовить по нашему рецепту салат из огурцов и кабачков по-венгерски.

рецепт
салат
огурцы
перец
Анна Иванова
А. Иванова
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