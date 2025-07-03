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03 июля 2025 в 15:55

«Были обнимашки-целовашки»: Бородин взял на контроль концерт «Тату»

Бородин обещал взять на контроль концерт «Тату» в Крыму

Солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова Солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что не будет требовать запретить концерт группы «Тату» в Ялте, но возьмет его на контроль. По его словам, раньше группа пропагандировала нетрадиционные ценности (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), но он надеется, что солистки пересмотрели свои взгляды.

Мы прекрасно понимаем, что раньше эта группа пропагандировала нетрадиционные ценности, они выходили на сцену и у них были обнимашки-целовашки на многомиллионную аудиторию. Надеемся, что такого больше не будет и нам не придется после концерта обращаться в правоохранительные органы, что они не устроят <…> в общественном месте чуть ли не оргию, — сказал Бородин.

Глава ФПБК отметил, что в последнее время многие артисты как будто «слетели с катушек»: ради хайпа, лайков и популярности они готовы устраивать на публике «непонятные вещи».

Ранее Юлия Волкова заявила о воссоединении музыкального коллектива. Она опубликовала фото с другой участницей группы — Еленой Катиной, подчеркнув, что снова идет с ней «одной дорогой». 19 июля они дадут концерт в пляжной зоне элитного курорта Ялта. По данным Telegram-канала SHOT, певицы получат за это выступление гонорар — 10 млн рублей.

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