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03 июля 2025 в 19:19

«Ничто не мешает повторить»: военэксперт об отправке солдат КНДР в Россию

Военэксперт Леонков: КНДР отправит войска в РФ при договоренности двух сторон

Боевая подготовка военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики Боевая подготовка военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

КНДР может снова отправить войска на помощь подразделениям ВС РФ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, помощь возможна, если стороны договорятся об этом, но пока такой информации нет.

У нас есть соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве, в котором есть раздел об оказании военной помощи друг другу в случае угрозы. Там обсуждается, какая именно военная помощь и в каком размере. Это определяется отдельными переговорами. Если вдруг наши стороны опять договорятся об этом, то КНДР может отправить свои подразделения в зону специальной военной операции, но пока такой информации нет, — высказался Леонков.

Также военный эксперт подчеркнул, что для КНДР это отличная возможность получить боевой опыт. Как сказал Леонков, это несравнимо с военными учениями на полигонах.

Ничто не мешает повторить подобную отправку, потому что боевой опыт для КНДР несравним с военными учениями на полигонах, — заключил Леонков.

Ранее стало известно, что КНДР намерена бросить дополнительные силы на помощь России, предоставив группировку численностью от 25 до 30 тысяч солдат. По данным канала, прибытие северокорейских войск ожидается в ближайшие месяцы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

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