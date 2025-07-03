«Ничто не мешает повторить»: военэксперт об отправке солдат КНДР в Россию Военэксперт Леонков: КНДР отправит войска в РФ при договоренности двух сторон

КНДР может снова отправить войска на помощь подразделениям ВС РФ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, помощь возможна, если стороны договорятся об этом, но пока такой информации нет.

У нас есть соглашение о стратегическом всеобъемлющем партнерстве, в котором есть раздел об оказании военной помощи друг другу в случае угрозы. Там обсуждается, какая именно военная помощь и в каком размере. Это определяется отдельными переговорами. Если вдруг наши стороны опять договорятся об этом, то КНДР может отправить свои подразделения в зону специальной военной операции, но пока такой информации нет, — высказался Леонков.

Также военный эксперт подчеркнул, что для КНДР это отличная возможность получить боевой опыт. Как сказал Леонков, это несравнимо с военными учениями на полигонах.

Ничто не мешает повторить подобную отправку, потому что боевой опыт для КНДР несравним с военными учениями на полигонах, — заключил Леонков.

Ранее стало известно, что КНДР намерена бросить дополнительные силы на помощь России, предоставив группировку численностью от 25 до 30 тысяч солдат. По данным канала, прибытие северокорейских войск ожидается в ближайшие месяцы. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.