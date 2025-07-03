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03 июля 2025 в 19:20

Россия предложила ООН «взять шефство» над ИИ

МИД: РФ выступает за рассмотрение вопроса ИИ в ООН с учетом интересов всех стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия выступает за то, чтобы тематика искусственного интеллекта (ИИ) рассматривалась под эгидой ООН с учетом интересов всех стран, сообщили в МИД РФ по итогам заседании коллегии. Отмечается, что проникновение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы жизни «сопряжено с появлением новых рисков».

В силу трансграничной природы современных ИКТ адекватное реагирование на эти угрозы требует консолидации усилий всего международного сообщества в интересах формирования единых для всех государств «правил игры» в цифровом пространстве, — говорится в сообщении МИД.

Участники заседания отметили, что вопросы ИИ становятся ключевым аспектом цифровой трансформации и все более важной темой международных обсуждений, касающихся согласования принципов нового технологического уклада, который формируется в мире. В принятом постановлении коллегии намечены конкретные шаги по продвижению российских подходов в области ИКТ на внешнеполитическом контуре.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета призвал к богословскому осмыслению искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что технологии ИИ уже влияют на жизнь общества и требуют внимания со стороны Церкви.

МИД РФ
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искусственный интеллект
ООН
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