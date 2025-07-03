Юрист оценил запрет на пронос готовой еды на крупнейший автомобильный завод Юрист Салкин: запрет проноса готовой еды сотрудниками не спасет от диверсий

Временный запрет на пронос готовой еды сотрудниками на предприятие не спасет от диверсий, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин, комментируя соответствующую инициативу КамАЗа. По его словам, работникам ничего не мешает переложить купленную готовую еду в собственный контейнер и пронести на территорию.

В той форме, в которой сформулирован запрет на пронос готовой еды сотрудниками КамАЗа, непонятно, что мешает работнику переложить купленную готовую еду в домашний контейнер и также внести на территорию предприятия, — подчеркнул Салкин.

При этом юрист отметил, что работодатель имеет право устанавливать ограниченный пропускной режим. Как сказал Салкин, подобные запреты действуют на территории ФСИН и предприятиях атомной энергетики.

Формально работодатель вправе устанавливать ограниченный пропускной режим, в том числе на пронос техники, телефонов или громоздких вещей. Классическим примером являются учреждения ФСИН и предприятия атомной энергетики. Если вводятся ограничения на пронос продуктов питания, работодатель обязан обеспечить работникам прием пищи в виде организованных столовых, — заключил юрист.

Ранее стало известно, что сотрудникам публичного акционерного общества «КамАЗ» на временной основе запретили приносить на работу как заказную, так и магазинную еду. Меру ввели на объектах в Набережных Челнах. Исключение составляют контейнеры с домашней пищей.