Двадцать седьмое июля в народном календаре День Акилы, или Дозоры. Этот день был ключевым для наблюдений за погодой, поведением живого мира и сбора целебных трав.

Если дождь начинался с крупных редких капель, верили, что он быстро закончится и выглянет солнце.

Если лил дождь, крестьяне готовились к дождливой и сырой осени, что сулило трудности с уборкой урожая.

Обильная роса на траве на рассвете предвещала солнечный и теплый день.

Сильная гроза в этот день обещала богатый урожай зерновых. Особенно радовались грозе после затяжной засухи.

Приметы на 27 июля: грозы, поведение птиц и сбор целебных трав

Как и в другие дни, низкий полет ласточек и стрижей предсказывал скорое ненастье.

«Куры линяют рано — к теплой и долгой осени». Начало линьки у кур в этот день толковали как знак мягкой осени.

«Муравьи спешно прячутся в муравейник — к сильному ветру или грозе». Внезапная активность муравьев по заделыванию входов предупреждала о непогоде.

«Пчелы злее обычного — к жаре». Если пчелы проявляли повышенную агрессию, ожидали усиления зноя.