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27 июля 2025 в 00:45

Приметы на 27 июля: грозы, поведение птиц и сбор целебных трав

Приметы на 27 июля — что можно и нельзя делать в День Акилы Приметы на 27 июля — что можно и нельзя делать в День Акилы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двадцать седьмое июля в народном календаре День Акилы, или Дозоры. Этот день был ключевым для наблюдений за погодой, поведением живого мира и сбора целебных трав.

Погодные приметы для 27 июля

  • Сильная гроза в этот день обещала богатый урожай зерновых. Особенно радовались грозе после затяжной засухи.

  • Обильная роса на траве на рассвете предвещала солнечный и теплый день.

  • Если лил дождь, крестьяне готовились к дождливой и сырой осени, что сулило трудности с уборкой урожая.

  • Западный ветер считался предвестником затяжного ненастья.

  • Если дождь начинался с крупных редких капель, верили, что он быстро закончится и выглянет солнце.

Приметы на 27 июля: грозы, поведение птиц и сбор целебных трав Приметы на 27 июля: грозы, поведение птиц и сбор целебных трав Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Приметы по поведению птиц и зверей в день Пантелеймона Целителя

  • Как и в другие дни, низкий полет ласточек и стрижей предсказывал скорое ненастье.

  • «Куры линяют рано — к теплой и долгой осени». Начало линьки у кур в этот день толковали как знак мягкой осени.

  • «Муравьи спешно прячутся в муравейник — к сильному ветру или грозе». Внезапная активность муравьев по заделыванию входов предупреждала о непогоде.

  • «Пчелы злее обычного — к жаре». Если пчелы проявляли повышенную агрессию, ожидали усиления зноя.

  • «Голуби воркуют громко и долго — к ясному дню». Громкое воркование голубей было хорошим знаком для погоды.

Что категорически нельзя делать 27 июля

  • Работать в поле, косить, возить сено. Это главный запрет дня. Считалось, что небесные силы могут покарать нарушителя ударом молнии, спалив стог сена, повозку или даже дом. Любая полевая работа была под строжайшим запретом.

  • Начинать новые важные дела, особенно связанные с риском или деньгами. День считался неблагоприятным для стартов.

  • Ругаться, ссориться, сквернословить. Грех в праздник мог навлечь беду.

  • Отказывать в помощи страждущим и больным.

  • Бездельничать и предаваться излишествам. Хотя работать в поле запрещалось, праздность и пьянство также не поощрялись.

Что категорически нельзя делать 27 июля Что категорически нельзя делать 27 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно в День Акилы

  • Собирать целебные травы. Считалось, что травы, собранные в этот день, обладают особой силой. Заготавливали зверобой, пижму, ромашку, душицу, мяту. Их сушили и берегли как ценное лекарство на весь год.

  • Угощать нищих и странников. Подаяние в этот день считалось богоугодным делом, приносящим благополучие дому.

  • Молить ведра. Существовал обряд, чтобы предотвратить засуху: после утренней росы вывешивали на улицу мокрое полотенце или льняную ткань, веря, что это приманит дождь в нужное время.

  • Заботиться о больных. Посещали недужных, ухаживали за ними, готовили им отвары из целебных трав.

День Акилы — это переплетение страха перед грозной силой природы (молнии, палы) и глубокой веры в целительную мощь святого и собранных в этот день трав. Соблюдение запретов и выполнение благих дел должны были уберечь от беды и привлечь здоровье и милость свыше.

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