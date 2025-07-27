Двадцать седьмое июля в народном календаре День Акилы, или Дозоры. Этот день был ключевым для наблюдений за погодой, поведением живого мира и сбора целебных трав.
Погодные приметы для 27 июля
Сильная гроза в этот день обещала богатый урожай зерновых. Особенно радовались грозе после затяжной засухи.
Обильная роса на траве на рассвете предвещала солнечный и теплый день.
Если лил дождь, крестьяне готовились к дождливой и сырой осени, что сулило трудности с уборкой урожая.
Западный ветер считался предвестником затяжного ненастья.
Если дождь начинался с крупных редких капель, верили, что он быстро закончится и выглянет солнце.
Приметы на 27 июля: грозы, поведение птиц и сбор целебных трав
Приметы по поведению птиц и зверей в день Пантелеймона Целителя
Как и в другие дни, низкий полет ласточек и стрижей предсказывал скорое ненастье.
«Куры линяют рано — к теплой и долгой осени». Начало линьки у кур в этот день толковали как знак мягкой осени.
«Муравьи спешно прячутся в муравейник — к сильному ветру или грозе». Внезапная активность муравьев по заделыванию входов предупреждала о непогоде.
«Пчелы злее обычного — к жаре». Если пчелы проявляли повышенную агрессию, ожидали усиления зноя.
«Голуби воркуют громко и долго — к ясному дню». Громкое воркование голубей было хорошим знаком для погоды.
Что категорически нельзя делать 27 июля
Работать в поле, косить, возить сено. Это главный запрет дня. Считалось, что небесные силы могут покарать нарушителя ударом молнии, спалив стог сена, повозку или даже дом. Любая полевая работа была под строжайшим запретом.
Начинать новые важные дела, особенно связанные с риском или деньгами. День считался неблагоприятным для стартов.
Ругаться, ссориться, сквернословить. Грех в праздник мог навлечь беду.
Отказывать в помощи страждущим и больным.
Бездельничать и предаваться излишествам. Хотя работать в поле запрещалось, праздность и пьянство также не поощрялись.
Что категорически нельзя делать 27 июля
Что нужно сделать обязательно в День Акилы
- Собирать целебные травы. Считалось, что травы, собранные в этот день, обладают особой силой. Заготавливали зверобой, пижму, ромашку, душицу, мяту. Их сушили и берегли как ценное лекарство на весь год.
Угощать нищих и странников. Подаяние в этот день считалось богоугодным делом, приносящим благополучие дому.
Молить ведра. Существовал обряд, чтобы предотвратить засуху: после утренней росы вывешивали на улицу мокрое полотенце или льняную ткань, веря, что это приманит дождь в нужное время.
Заботиться о больных. Посещали недужных, ухаживали за ними, готовили им отвары из целебных трав.
День Акилы — это переплетение страха перед грозной силой природы (молнии, палы) и глубокой веры в целительную мощь святого и собранных в этот день трав. Соблюдение запретов и выполнение благих дел должны были уберечь от беды и привлечь здоровье и милость свыше.
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