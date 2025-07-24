Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:57

Раскрыто, когда компания не вправе оформлять сотрудников по самозанятости

Юрист Салкин: при четком графике работы сотрудника нельзя оформлять самозанятым

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работодатель не имеет права оформить сотрудника как самозанятого, если работа подразумевает четкий график, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, владелец фирмы рискует столкнуться с проверками, а также будет обязан выплачивать отпускные и компенсацию при увольнении.

Если работник оказывает не услуги, а выполняет трудовые функции, которые в том числе включают в себя подчинение руководителю и наличие графика работы, [самозанятость невозможна]. Такие договоры с самозанятыми могут повлечь для работодателя риск признания отношений трудовыми со всеми последствиями, в том числе доначисление налогов на страховые взносы, а также необходимость выплаты отпускных и компенсаций при увольнении, — сказал Салкин.

Он пояснил, что работодатель нарушает закон, если переводит человека на самозанятость сразу после увольнения — должно пройти как минимум год с момента прекращения трудового или гражданско-правового договора. Также, по словам юриста, нельзя привлекать самозанятого к работе, если она не входит в официальный список видов деятельности, разрешенных для тех, кто платит налог на профессиональный доход.

Ранее стало известно, что на заключение в правительство РФ направлена инициатива, предполагающая обязанность работодателей переводить беременных на дистанционную работу. Такую меру также могут распространить на женщин с детьми до трех лет, многодетных родителей, а также на матерей и отцов, самостоятельно воспитывающих детей до 14 лет.

сотрудники
юристы
законы
работа
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге увековечили легенду рока
В ГД придумали, как бороться с переплатой за обслуживание в ресторанах
В OZON высказались об идее закрыть ПВЗ на первых этажах жилых домов
Бойцы сбили гексакоптер ВСУ дроном с автоматом Калашникова
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Прибыль компании Маска резко обрушилась
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.