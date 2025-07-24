Раскрыто, когда компания не вправе оформлять сотрудников по самозанятости

Работодатель не имеет права оформить сотрудника как самозанятого, если работа подразумевает четкий график, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, владелец фирмы рискует столкнуться с проверками, а также будет обязан выплачивать отпускные и компенсацию при увольнении.

Если работник оказывает не услуги, а выполняет трудовые функции, которые в том числе включают в себя подчинение руководителю и наличие графика работы, [самозанятость невозможна]. Такие договоры с самозанятыми могут повлечь для работодателя риск признания отношений трудовыми со всеми последствиями, в том числе доначисление налогов на страховые взносы, а также необходимость выплаты отпускных и компенсаций при увольнении, — сказал Салкин.

Он пояснил, что работодатель нарушает закон, если переводит человека на самозанятость сразу после увольнения — должно пройти как минимум год с момента прекращения трудового или гражданско-правового договора. Также, по словам юриста, нельзя привлекать самозанятого к работе, если она не входит в официальный список видов деятельности, разрешенных для тех, кто платит налог на профессиональный доход.

Ранее стало известно, что на заключение в правительство РФ направлена инициатива, предполагающая обязанность работодателей переводить беременных на дистанционную работу. Такую меру также могут распространить на женщин с детьми до трех лет, многодетных родителей, а также на матерей и отцов, самостоятельно воспитывающих детей до 14 лет.