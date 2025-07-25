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25 июля 2025 в 19:00

На чем нельзя экономить при строительстве коммерческой недвижимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Erid: 2W5zFHAJtac

В условиях динамично меняющегося рынка и усиленной конкуренции в сегменте коммерческой недвижимости приоритеты инвесторов и девелоперов пересматриваются не в пользу экономии на инженерных системах. Эта статья — не просто обзор, а глубокое погружение в оценку того, почему инвестиции в отопление, вентиляцию, электроснабжение, водоотведение и другие инженерные системы — не расход, а актив, гарантирующий уверенность с момента ввода объекта до начала его эксплуатации.

Инженерные системы: что они значат для бизнеса

Инженерные системы — это костяк коммерческого объекта: от комфортного микроклимата до стабильной работы лифтов, освещения и контроля доступа. Их надежность формирует:

  • эффективность бизнеса — арендатор не будет сдаваться под угрозой отказов систем;
  • экономику эксплуатации — энергоэффективные решения позволяют сократить платежи за коммунальные услуги;
  • инвестиционную привлекательность — качественная комплектация повышает ликвидность и привлекательность объекта;
  • имидж и ответственность — современные системы демонстрируют, что владелец заботится о людях, среде и имидже.

Почему экономия на системах — опасна

Уменьшение расходов на инженерные системы при строительстве — частая ошибка. Последствия могут быть критичными:

  • Неустойчивый микроклимат и плохая вентиляция -> снижение продуктивности, жалобы арендаторов;
  • Недостаточная мощность электроснабжения -> отключения при пиковых нагрузках, сбои в ИТ-системах;
  • Газовые сети и нагреватели низкого качества -> аварийная ситуация;
  • Пожарная безопасность на минимуме -> штрафы, остановка работы, снижение рейтинга объекта;
  • Плохая теплоизоляция фасадов и кровли -> высокие энергозатраты, неудовлетворенность арендаторов.

Инвестиции в системы означают не только безопасность, но и долгосрочную рентабельность проекта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ключевые системы, на которых нельзя экономить

1. Отопление и вентиляция (ОВиК)

  • Недостаточная мощность, невысокая автоматизация -> переплаты за отопление в зимний сезон.
  • Качество воздуха влияет на здоровье и работу людей.

2. Электроснабжение и освещение

  • Низкокачественные кабели и щиты -> перегрев, пожары.
  • Светодиодные решения и датчики движения = снижение затрат на освещение до 50%.

3. Системы безопасности и контроля доступа

  • Автоматические системы контроля доступа, видеонаблюдение, тревожная сигнализация, защита от вторжений создают комфорт и безопасность.

4. Пожаротушение и дымоудаление

  • Сплинкеры, дымоудаление, пожарные лестницы — обязательные элементы, экономить на них — значит нарушать нормы и рисковать штрафами.

5. Водоотведение и канализация

  • Устойчивость систем дренажа и канализации даже при экстремальных нагрузках.

Экономический эффект: порядок цифр

Инвестиции в инженерку могут составлять до 20–30% бюджета стройки. При этом:

  • Уменьшение затрат на ОВиК на 15% приводит к сокращению энергорасходов на 5–10% ежегодно.
  • Надежная система безопасности предотвращает финансовые потери из-за нечувствительности арендаторов (например, к 500 000 ₽ за выходной без охраняемых помещений).
  • Автоматизация систем сокращает затраты на эксплуатацию и обслуживающие компании на 20–25%.

Такому подходу способствует Opex и TCO-модель, когда вместо затрат сейчас инвестор вкладывает в глобальное снижение расходов в будущем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интеграция систем в проект в 2025 году

Условия рынка диктуют три обязательных условия:

  1. BIM-проектирование — каждая система интегрирована в цифровую модель здания.
  2. Интеграция с энергетическими и цифровыми платформами для мониторинга и контроля.
  3. Комплексный подряд — подрядчик, предлагающий проект и реализацию инженерных систем под ключ, обеспечивает большее доверие и эффективность. Такие модели реализуются в Северстрое, где система отопления, вентиляции и электрики разрабатывается совместно с проектом здания, внедряется в BIM-модель и контролируется на всех этапах.

Почему интеграция выгодна

  • Сокращение конфликтов между подрядчиком ОВиК и строителями — все работают по единому плану.
  • Обеспечение юридической и технической ответственности в рамках одного контракта.
  • Прозрачная смета на инженерные системы, где наряду со строительными затратами учитывается энергопотребление, расходные материалы и мониторинг работы.
  • Оперативное управление инженерными системами в ходе строительства через цифровые трекеры и контроль качества установленного оборудования.

Примеры из практики

Логистический комплекс (20 000 м²)

Северстрой спроектировал и реализовал систему отопления с рекуперацией, что позволило сократить затраты на отопление на 12% в год при первоначальных вложениях, на 7% выше среднерыночных, взамен на 10-летний контракт O& M.

Торговый центр (15 000 м²)

Интеграция диспетчеризации и контроля доступа, LED и датчиков движения в 80% общих зон. Энергосбережение достигло 18%, возврат инвестиций — 24 месяца.

Офисное здание (7000 м²)

Система приточно-вытяжной вентиляции с HEPA-фильтром обеспечила качество воздуха на уровне выше 80% и стала одним из ключевых преимуществ при сдаче арендаторам — премиальные ставки выросли на 3%.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Умные системы: автоматизация как конкурентное преимущество

В 2025 году одно из главных направлений развития инженерной инфраструктуры в коммерческой недвижимости — интеллектуальные системы управления. Это не просто модный тренд, а инструмент, позволяющий значительно повысить операционную эффективность и сократить расходы на содержание здания.

Системы BMS (Building Management System) позволяют централизованно управлять:

  • отоплением и вентиляцией,
  • освещением,
  • электроснабжением и аварийным резервом,
  • противопожарной защитой,
  • контролем доступа,
  • инженерным оборудованием и ИТ-инфраструктурой.

В зданиях, построенных с учетом интеграции BMS, эксплуатационные расходы могут быть на 15–30% ниже, чем в объектах без автоматизации. Особенно это актуально для ТЦ, логистических центров, медицинских и офисных объектов, где энергопотребление и нагрузка на системы непостоянны и подвержены сезонным колебаниям.

Компании, такие как Северстрой, внедряют BMS уже на этапе проектирования. Это позволяет еще до выхода на стройку рассчитать энергонагрузку, выбрать оптимальное оборудование и предусмотреть все ИТ-интерфейсы для последующего управления.

ESG и энергоэффективность: инженерные системы как вклад в устойчивость

Переход к экологичным и энергоэффективным решениям уже стал стандартом для международных арендаторов, логистических операторов и промышленных компаний. Инженерные системы в этом контексте играют ключевую роль: именно они обеспечивают показатели углеродного следа, энергопотребления и устойчивости.

В 2025 году большинство девелоперов ориентируются на:

  • применение оборудования с классом энергоэффективности A или выше;
  • рекуперацию тепла и умные системы вентиляции;
  • использование датчиков присутствия и освещенности;
  • установку ИБП с возможностью частичного перехода на солнечные или альтернативные источники энергии;
  • сертификацию объектов по стандартам BREEAM, LEED, WELL.

Такие шаги не только повышают статус здания, но и делают его более привлекательным для арендаторов и инвесторов, которые включают ESG-оценку в инвестиционную модель. По некоторым оценкам, стоимость аренды или продажи сертифицированных объектов может быть на 10–15% выше, а срок окупаемости — короче на 1–2 года по сравнению с несертифицированными зданиями.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что важно учесть инвестору и девелоперу

Перед стартом проекта заказчику важно задать себе и подрядчику несколько ключевых вопросов:

  1. Какие системы критичны для будущей эксплуатации объекта?
  2. Можно ли заложить потенциал для модернизации и масштабирования?
  3. Есть ли резерв мощности по электричеству и вентиляции?
  4. Какие затраты на эксплуатацию систем в перспективе 5–10 лет?
  5. Есть ли цифровой контроль или BMS в проекте?
  6. Как технические решения повлияют на стоимость владения (TCO)?

Инженерные системы должны не просто соответствовать нормативам, а быть инструментом конкурентного преимущества объекта. Именно поэтому проектирование и реализация инженерки — это зона, где необходим глубокий консалтинг, технологическая экспертиза и контроль качества на всех этапах.

В этом плане сотрудничество с опытным подрядчиком, предлагающим проектирование и внедрение инженерных систем под ключ, позволяет не только избежать ошибок, но и сразу встроить в проект архитектуру экономии, устойчивости и технологической гибкости.

Выводы для рынка

  • Инженерные системы составляют до 40% стоимости владения складом, офисом или ТЦ и определяют 70% комфорта пользователей.
  • Экономия на системах — это вред инвестору, а не стратегия.
  • Современные проекты используют конфигурационный дизайн инженерки еще на этапе концепции с привязкой к Opex-показателям.
  • Комплексная реализация систем под ключ с цифровым контролем, BIM и сменяемыми пакетами — новый отраслевой стандарт.
  • Компании, как Северстрой, ставят качественную инженерную инфраструктуру в основу своих проектов и получают доверие от заказчиков, стремящихся не только закрыть бюджет, но и запустить эффективный, прибыльный объект.

Реклама: ООО «СЕВЕРСТРОЙ», ИНН 5038144882

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