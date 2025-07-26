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26 июля 2025 в 11:23

Подольская удивила фанатов изменениями во внешности

Фанаты Подольской удивились резкому похудении певицы

Наталья Подольская Наталья Подольская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Подольская опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новые снимки и вызвала удивление поклонников. Они отметили резкое похудение артистки.

«Уже перебор с похудением», «Боже! Какая она худая», — негодуют фанаты певицы в комментариях.

Сама Подольская на подобные высказывания никак не отреагировала.

Жена певца Владимира Преснякова не раз подчеркивала, что поддерживать себя в отличной форме ей позволяют регулярные занятия спортом и сбалансированное питание. Она плавает в бассейне, занимается кардиотренировками и пилатесом. Кроме того, Подольская регулярно посещает специалистов, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Ранее диетолог объяснила причины резкого похудения Николая Баскова. По словам эксперта, это связано с катаболическим состоянием. Она отметила, что изменения во внешности артиста произошли не только из-за дисциплины, но и из-за возможного влияния болезни.

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