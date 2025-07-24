Диетолог рассказала, в чем причина резкого похудения Баскова Диетолог Пришвина связала похудение Баскова с катаболическим состоянием

Резкое похудение певца Николая Баскова связано с катаболическим состоянием, заявила «Страстям» диетолог Кристина Пришвина. Она добавила, что внешность артиста изменилась не только из-за дисциплины, но и из-за болезни.

Это классический пример катаболического состояния. При нем организм буквально поедает сам себя, когда не получает достаточного количества энергии извне. Такой способ снижения массы тела нельзя считать безопасным, — предупредила Пришвина.

Она отметила, что похудение за счет истощения организма может существенно навредить иммунитету и гормональной системе. В зону особого риска входят люди в зрелом возрасте.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Николай Басков, известный как «золотой голос России», уже утратил певческий талант и презентабельную внешность. Он посоветовал исполнителю забыть о сцене.