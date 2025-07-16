Соседов «отобрал» у Баскова звание «золотого голоса России»

Народный артист РФ Николай Басков, известный как «золотой голос России», уже утратил певческий талант и презентабельную внешность, заявил Общественной Службе Новостей критик Сергей Соседов. Он посоветовал исполнителю забыть о сцене.

Там разве остался голос? Там разве осталась внешность? Вы посмотрите на него, какой он артист? Поет под фонограмму, «золотым голосом» его точно сейчас не назовешь. И в целом я бы ему посоветовал закрыть рот, потому что слушать голос Баскова, а уж тем более его пение, отнюдь не приятно, — высказался Соседов.

Критик также подчеркнул, что в последние годы Басков не создал ни одной по-настоящему популярной песни. Артист продолжает выступать со старыми хитами, которые уже потеряли актуальность. По словам Соседова, в попытках привлечь молодую аудиторию певец активно «лезет» к блогерам.

Продюсер Сергей Дворцов ранее заявил, что выступление Николая Баскова на корпоративном мероприятии стоит 6 млн рублей. Эксперт также назвал Баскова замечательным артистом и профессиональным ведущим.