«Абсолютно беспринципны»: Сальдо раскрыл ситуацию на правобережье Днепра Сальдо: ВС России на правобережье Днепра действуют в основном против наемников

Подразделения Вооруженных сил России на Херсонском направлении действуют в основном против иностранных наемников, а не украинских военнослужащих, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, на правобережье Днепра существенно выросла концентрация западных бойцов.

Херсонцы, остающиеся на правобережье, все чаще и чаще слышат иностранную речь, потому что как бы там они (наемники. — NEWS.ru) ни конспирировались, все равно разговаривают они между собой или на испанском, или на французском языке, — пояснил он.

Сальдо отметил, что, несмотря на наращивание иностранных группировок на правом берегу Днепра, российские военные продолжают достигать целей военной операции. При этом иностранцев, которые «приезжают за деньги» в зону СВО, он назвал «абсолютно беспринципными».

Ранее Сальдо сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне российские войска нанесли авиаудар по штабу украинских сил. В момент удара в здании проходило совещание офицеров Вооруженных сил Украины и представителей полиции из Николаева.