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26 июля 2025 в 10:59

Военэксперт раскрыл, как массовая потеря ВСУ Patriot изменит ход СВО

Военэксперт Дандыкин: потеря Украиной Patriot развяжет руки российской авиации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уничтожение ракетных комплексов Patriot на Украине развяжет руки российской боевой авиации, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, удары Воздушно-космических сил России станут мощнее и глубже.

Главное, что системы ПВО Patriot ВСУ уничтожаются. На этой неделе сразу четыре установки, это целая батарея. Думаю, на следующей неделе ВСУ потеряют еще. Это очень важно, новые придут позже. Это очень важно, так как это развяжет руки нашей пилотируемой авиации. Она сможет действовать на большую глубину, наносить более мощные удары, чем ракеты. Ракеты — дорогое удовольствие, — добавил Дандыкин.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Вооруженным силам Украины. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам систем ПВО Patriot для ВСУ. Он подчеркнул, что это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников.

До этого сообщалось, что американская сторона изменила порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Вооруженным силам Украины. Решение связано с планами ускорить военную помощь украинскому правительству и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

ВСУ
ЗРК Patriot
Россия
Украина
ПВО
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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