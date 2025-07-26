В России снимут фильм об искусственном интеллекте Продюсер Дишдишян и публицист Цыпкин создадут кинокартину с применением ИИ

Российский режиссер Рубен Дишдишян и публицист Александр Цыпкин работают над фильмом о воссоздании человека с помощью ИИ, передает ТАСС. Сюжет кинокартины развернется вокруг героя, который создает цифровую копию своей умершей жены.

Искусственный интеллект уже проникает во все сферы жизни, в кино тоже. Как именно — пока никто до конца не понимает, — поделился продюсер в беседе с изданием.

В работе над сценарием участвуют Екатерина Мавроматис, актриса и сценарист («Пальма», «Пальма 2»), а также Владимир Кондауров, актер и режиссер («Пальма 2»).

Дишдишян также отметил, что искусственный интеллект не сможет заменить сценаристов, поскольку человеческий мозг, чувства и нюансы души, которые авторы вкладывают в свои произведения, уникальны и неповторимы.

Ранее психолог заявила, что искусственный интеллект не способен заменить терапию с участием живого человека. По ее мнению, ИИ не в силах создать эмоциональную близость, которая является основой для достижения успеха в психотерапевтической практике. Эксперт также подчеркнула, что нейросети не способны провести полноценную диагностику, не могут отслеживать изменения в состоянии человека и не распознают скрытые признаки риска, такие как депрессия или мысли о суициде.