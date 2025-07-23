Россиян предупредили об опасности замены психологов нейросетями

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23 июля 2025 в 06:15

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Психолог Яушева: нейросеть не сможет заменить терапевтической связи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нейросеть не сможет заменить терапию с живым человеком, так как не в состоянии обеспечить эмоциональную связь, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, именно этот фактор является ключевым для достижения результата.

Во-первых, нейросеть не может заменить живого контакта, эмоционального отклика и терапевтической связи, которая формируется между клиентом и психологом. Именно эта связь — ключевой фактор во многих направлениях психотерапии. Есть масса исследований, которые подтверждают, что отношения стоят на первом месте. Не техники, не упражнения, а уникальный формат отношений, — сказала Яушева.

Она подчеркнула, что искусственный интеллект не проводит диагностику, не отслеживает динамику состояния и не замечает скрытые признаки риска, например, депрессии или суицидальных мыслей. При этом, по словам психолога, иногда ИИ успешно используется как диагностический инструмент, однако процесс должен контролировать специалист.

В-третьих, у человека может сложиться иллюзия безопасности и псевдодиалога, при этом глубокие проблемы остаются неразрешенными, а избегание живого контакта усиливается. Это особенно актуально для людей с социальной тревожностью, избегающим стилем привязанности или страхом быть уязвимыми перед другим человеком. Психолог учится слышать не только то, что говорит клиент, но и то, что он недоговаривает, то, что может стоять за его словами. И вот это становится часто моментом инсайта, — добавила Яушева.

Кроме того, отметила психолог, ИИ не несет никакой ответственности, в отличие от терапевта. По словам Яушевой, специалист руководствуется этическим кодексом и проходит супервизии.

Как объяснила ранее психолог Екатерина Кольцова, для того чтобы в семье домашние дела не становились причиной конфликтов, необходимо разделение обязанностей обсуждать в самом начале отношений. По ее словам, через несколько лет это будет сделать сложнее.

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