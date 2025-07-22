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22 июля 2025 в 16:51

Психолог рассказала, как супругам достичь равновесия в отношениях

Психолог Кольцова заявила, что супругам нужно выстроить диалог

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы в семье домашние дела не становились причиной конфликтов, необходимо разделение обязанностей обсуждать в самом начале отношений, заявила психолог Екатерина Кольцова в беседе с «Москвой 24». По ее словам, через несколько лет это будет сделать сложнее.

Спустя несколько лет брака донести до партнера, что вы нуждаетесь в его помощи, будет намного сложнее, чем если поговорить об этом изначально. Необходимо выстроить диалог, иначе рано или поздно будет достигнута точка кипения, после чего произойдет скандал из-за одной невымытой чашки или не вынесенного пакета мусора, – сказала эксперт.

По ее словам, есть люди, которые проигнорируют любую просьбу своего супруга, так как не готовы прислушиваться к другим. При этом нельзя забывать, что в начале отношений люди пытаются казаться лучше, чем есть на самом деле. К примеру, девушки стараются показать себя хорошими хозяйками.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что увеличение количества контента о многодетных семьях поможет сформировать устойчивый положительный образ многодетной семьи в обществе. По его словам, это важно, поскольку дети с ранних лет перенимают модели поведения, в том числе через телевидение и цифровые платформы.

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