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26 июля 2025 в 10:31

В США оценили угрозу Трампа о пошлинах против покупателей российской нефти

Reuters: Трамп не реализует угрозу о пошлинах против покупателей нефти из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность введения администрацией президента США Дональда Трампа пошлин в отношении покупателей российской нефти крайне мала, считают аналитики, опрошенные информационным агентством Reuters. В частности, руководитель отдела оценки геополитических рисков в вашингтонской консалтинговой компании Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра охарактеризовал подобные меры как «ядерный вариант действий».

Мы находим, что вторичные пошлины являются, возможно, слишком грубым инструментом для использования администрацией [США]. <…> Если вы готовы пойти на ядерный вариант действий, убрав с рынка более 4,5 млн баррелей в день, и разорвать торговые связи с другими странами из-за их импорта российской нефти, вы рискуете спровоцировать колоссальный скачок цен на нефть и крах мировой экономики, — пояснил он свою точку зрения.

Аналогичную точку зрения высказал Клэй Сигл из Центра стратегических и международных исследований (организация признана в РФ нежелательной, деятельность запрещена). По его мнению, Трамп, будучи чувствительным к росту нефтяных цен, вряд ли пойдет на такой рискованный шаг. Эксперт отметил, что многие страны-партнеры США и участники нефтяного рынка воспринимают подобные заявления как популистскую риторику, не подкрепленную реальными намерениями.

Аналитики провели параллель с аналогичными угрозами Вашингтона в адрес Венесуэлы, которые так и остались на бумаге — Китай продолжает закупать венесуэльскую нефть без существенных ограничений. По мнению экспертов, потенциальные пошлины могут не только нарушить глобальные цепочки поставок, но и нанести существенный ущерб самой американской экономике, что делает их реализацию маловероятной, несмотря на жесткую риторику Трампа.

Ранее Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100% на случай, если по украинскому конфликту не будет достигнута договоренность. Глава Белого дома отметил, что РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделку не заключат в течение примерно 50 дней.

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