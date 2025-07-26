Адское пекло в Днепре и Харькове: удары по Украине сегодня, 26 июля

Адское пекло в Днепре и Харькове: удары по Украине сегодня, 26 июля

Россия вновь нанесла крупномасштабный удар по целям на Украине. Что известно об ударах 26 июля, сколько БПЛА и ракет летело по целям, как отреагировал Зеленский?

Сколько БПЛА и ракет атаковали Украину сегодня, 26 июля

Ночью 26 июля ВС РФ нанесли комбинированный воздушный удар по военным объектам в пяти областях Украины. Массированный удар «Гераней», баллистики и управляемых авиабомб пришелся по военным целям в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Украинские военные сообщили, что в ходе ударов Россия применила 208 БПЛА типа «Герань-2», а также 12 баллистических ракет «Искандер-М», восемь крылатых ракет «Искандер-К» и семь управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Утром президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес России из-за ночного удара.

«Точно не может быть молчания в ответ на такие удары, и украинские дальнобойные дроны это обеспечат», — объявил он.

В соцсетях восприняли заявления Зеленского как признак того, что удары ВС РФ 26 июля были успешными.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о результатах ударов по Днепру 26 июля

ВС РФ нанесли наиболее массированный воздушный удар по целям в городе Днепр (Днепропетровск). По сообщениям, удары наносили не менее 100 БПЛА типа «Герань-2» и 15 ракет «Искандер».

«Такого обстрела Днепропетровска, наверное, еще не было», «Меня сильные взрывы разбудили около полуночи, когда эпицентр в Днепродыме (Каменское) накрыли. На востоке от меня до сих пор сильное задымление», — приводит сообщения от жителей города координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Известно об уничтожении цеха по изготовлению двигателей для БПЛА и сборке самих беспилотников. Удар — выверенный по времени и по разведданным. Прилетело до того, как отправили партию готовых беспилотников, и аккурат после разгрузки комплектующих на склад. Возле Днепродзержинска (Каменское) прилет на базу отдыха с украинскими нацистами из какого-то запрещенного в России подразделения и иностранным наемникам. Около 50 уничтожено, 72 „воина“ уехали на скорых в различной степени без органов и конечностей. Есть попадание в склад с ГСМ (это он дымит) и прилет в одну систему ПВО (пока только одна подтверждена)», — приводит Лебедев сведения о результатах ударов.

«Среди уничтоженных целей — цех по сборке БПЛА дальнего радиуса действия, а также завод по производству компонентов для БПЛА», — отмечает Telegram-канал «НгП раZVедка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по Украине 26 июля, что известно

«НгП раZVедка» перечисляет результаты ночных ударов 26 июля.

«Массированным ударом ФАБ с УМПК, а также до 40 БПЛА поражены заводы „Звезда“ и „Шостка-1“ в городе Шостка Сумской области. Массированным ударом до 40 БПЛА „Герань-2“ поражено НПП „Хартрон-Аркос“ в Харькове. Очень сильные удары нанесены по объектам ВПК в Днепропетровской области: нанесен массированный удар по Днепропетровскому электромеханическому заводу в городе Елизаветовка. Славная охота», — пишет подпольщик.

Лебедев называет Харьков и область одной из главных зон ударов 26 июля.

«Примерно с 19:40 и до 04:30 утра в городе и его окрестностях зафиксировано не менее 15 эпизодов взрывов. Атаки шли с короткими интервалами — каждые 15–30 минут, что указывает на методичное истощение ПВО», — пишет координатор подполья.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме Харькова, Днепра и Шостки под удар попали несколько других городов и регионов.

«Полтавская, Черкасская, Киевская области — зафиксированы единичные взрывы. Вероятно, речь идет о пролете ракет на другие цели либо об отвлекающих ударах. Такие эпизоды характерны для попыток рассеивания внимания и перегрузки дежурных расчетов ПВО. Запорожье — в 01:54 заявлено о прилетах в результате атаки БПЛА. Масштаб удара небольшой, но характерен в рамках общей тенденции расширения зон воздействия на юго-восток», — отметил Лебедев.

Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что одной из ключевых целей ударов по Украине 26 июля стали локомотивы украинских железных дорог.

«Магистральные ж/д локомотивы — это ценный и ограниченный ресурс. Их всего у Киева на начало войны рабочих было около 1000 штук. Сейчас, вероятно, уже меньше. Стоит локомотив в среднем около $1 млн. Но не цена тут важна, а то, что быстро восстановить их число при потерях не удастся. Укрывать их чрезвычайно трудно. Охотиться легко. И похоже, наше командование сегодня в Днепропетровске начало такую охоту. Надеюсь, это не случайность, а начало большой охоты за украинскими локомотивами», — объявил Подоляка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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