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26 июля 2025 в 11:09

Из СССР: та самая кабачковая икра!

Из СССР: та самая кабачковая икра! Из СССР: та самая кабачковая икра! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните тот неповторимый вкус из детства? Кабачковая икра, как в СССР, — простая, сытная, закатанная в банки на долгую зиму. Готовится она долго, но результат того стоит!

Возьмите килограмм молодых кабачков. Тщательно вымойте, срежьте плодоножки. Если семена крупные — удалите их. Нарежьте кабачки некрупным кубиком. Две крупные моркови натрите на терке, предназначенной именно для овощей по-корейски (она идеальна). Две большие луковицы мелко порубите ножом — никаких блендеров! В глубоком чугунке или кастрюле с толстым дном разогрейте полстакана рафинированного подсолнечного масла — именно оно даст тот самый знакомый вкус. Пассеруйте лук, затем добавьте морковь и жарьте, помешивая, пока она не станет мягкой. Всыпьте кабачки. Томите под крышкой на умеренном огне, изредка помешивая, до полного размягчения (около 40 минут). Снимайте крышку, чтобы лишний сок испарялся. Влейте 150 г качественной томатной пасты, посолите по вкусу (начните со столовой ложки), добавьте 1-2 чайные ложки сахара и щепотку черного молотого перца. Теперь самое важное: томите массу без крышки, постоянно вымешивая лопаткой, пока она не уварится до густоты пюре и не начнет легко отставать от дна (еще минут 30). За пару минут до финала влейте 1-2 столовые ложки столового уксуса (9%) для пикантности и сохранности. Кипящую икру немедленно разложите по безупречно стерильным банкам, закатайте прокипяченными крышками.

икра
кабачки
СССР
рецепты
Оксана Головина
О. Головина
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