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15 июня 2026 в 15:30

Икра из кабачков «Неженка» — густая, сочная, с томатной ноткой. Идеальна к картошке и макаронам

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кабачки, морковь, лук и томатную пасту — тушу все до мягкости, пробиваю блендером и увариваю до густоты. Получается икра «Неженка»: густая, сочная, с томатной ноткой и бархатистой текстурой — идеальна к картошке, макаронам или просто на хлеб. Готовится просто, а зимой — настоящее спасение.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг кабачков, 500 г моркови, 500 г лука, 3 ст. ложки томатной пасты, 100 мл растительного масла, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка уксуса 9%, 3 зубчика чеснока, черный перец по вкусу.

Кабачки очистите, нарежьте кубиками. Морковь и лук натрите/нарежьте. В кастрюле с толстым дном обжарьте лук с морковью в масле 5 минут. Добавьте кабачки, тушите 20 минут. Влейте томатную пасту, разведенную в 100 мл воды, добавьте сахар, соль, перец. Тушите еще 15 минут. Пробивайте блендером до однородности. Уваривайте на медленном огне до желаемой густоты (около 20–30 минут). В конце добавьте измельченный чеснок и уксус, прогрейте 2 минуты. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту икру «Неженка». Даже те, кто не любит кабачки, уплетали ее с хлебом. Кстати, вместо томатной пасты можно взять 3 свежих помидора — вкус будет свежее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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