Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 10:52

Медведчук раскрыл, как США обвели Зеленского вокруг пальца

Медведчук: США обвели Зеленского вокруг пальца из-за его невежества

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

США обвели президента Украины Владимира Зеленского вокруг пальца, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, он обманулся из-за поддержки американского сенатора Линдси Грэма.

Воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права. И надеждой для нелегитимного, что его не обманут, служила в том числе риторика упомянутого сенатора, которую приняли за чистую монету, — отметил Медведчук.

Он добавил, что риторика Грэма примитивна и свидетельствует о его ограниченности. Медведчук считает, что сенатор «играет злого полицейского» в общей политической игре Вашингтона. При этом в украинском конфликте глава Белого дома Дональд Трамп лавирует, чтобы выиграть максимально.

Ранее Линдси Грэм заявил, что законопроект президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России станет ударом «кувалдой» по российской экономике. По его словам, последствия могут затронуть даже союзников Москвы.

Линдси Грэм
Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские бойцы теперь контролируют Зеленый Гай и Малиевку
Непредсказуемость Трампа заставила Европу понервничать в одном вопросе
Магнитные бури сегодня, 26 июля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Что будет с рублем после снижения ставки? Курсы 26 июля: доллар, евро, юань
В России зафиксирован всплеск фальшивых уведомлений от «Госуслуг»
«Никогда не было трендом»: Захарова о мирной повестке Запада
Депутат призвал помочь семье женщины, погибшей от удара БПЛА ВСУ в Сочи
Рак легких у мужчины принял неожиданную форму
Специалисты поделились первыми выводами после изучения черных ящиков Ан-24
Раскрыто число пропавших без вести после взрыва в саратовской многоэтажке
Захарова жестко раскритиковала коррупцию на Украине
Ситуация в Курской области утром 26 июля: «айдаровцы» стали свалкой трупов
«Мы скучали»: швейцарский пловец обрадовался возвращению россиян на турниры
Российские военные сбросили ФАБ на дезертиров ВСУ
В России снимут фильм об искусственном интеллекте
Подольская удивила фанатов изменениями во внешности
Погода в Москве в субботу, 26 июля: горожан предупредили об опасном явлении
В Сети появились новые снимки Пугачевой и Галкина
Один из черных ящиков разбившегося Ан-24 оказался поврежден
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.