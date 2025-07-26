Медведчук раскрыл, как США обвели Зеленского вокруг пальца Медведчук: США обвели Зеленского вокруг пальца из-за его невежества

США обвели президента Украины Владимира Зеленского вокруг пальца, заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, он обманулся из-за поддержки американского сенатора Линдси Грэма.

Воспользовались его колоссальным невежеством в вопросах управления и международного права. И надеждой для нелегитимного, что его не обманут, служила в том числе риторика упомянутого сенатора, которую приняли за чистую монету, — отметил Медведчук.

Он добавил, что риторика Грэма примитивна и свидетельствует о его ограниченности. Медведчук считает, что сенатор «играет злого полицейского» в общей политической игре Вашингтона. При этом в украинском конфликте глава Белого дома Дональд Трамп лавирует, чтобы выиграть максимально.

Ранее Линдси Грэм заявил, что законопроект президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России станет ударом «кувалдой» по российской экономике. По его словам, последствия могут затронуть даже союзников Москвы.